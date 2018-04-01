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الأحد 01/أبريل/2018 - 10:16 م

«التضامن» تشارك في الاحتفال العالمي بـ«يوم التوحد»

غادة والي
غادة والي
ولاء جمال
dostor.org/2113642

يركز الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لعام 2018، على أهمية تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد وإشراكهن والمنظمات التي تمثلهن في صنع السياسات واتخاذ القرارات للتصدي لهذه التحديات.

وتضيء سماء العالم، غدًا، باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد».

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في اليوم العالمي للتوحد، غدًا، حيث تضيء مبناها رقم 2 بشارع المراغي بالعجوزة، باللون الأزرق.

كما تعقد الجمعية المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد ندوة توعوية بالتعاون مع الوزارة، في إطار الاحتفال أيضا باليوم العالمي للتوحد.

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