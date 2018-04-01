«التضامن» تشارك في الاحتفال العالمي بـ«يوم التوحد»

يركز الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لعام 2018، على أهمية تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد وإشراكهن والمنظمات التي تمثلهن في صنع السياسات واتخاذ القرارات للتصدي لهذه التحديات.



وتضيء سماء العالم، غدًا، باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد».



وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في اليوم العالمي للتوحد، غدًا، حيث تضيء مبناها رقم 2 بشارع المراغي بالعجوزة، باللون الأزرق.



كما تعقد الجمعية المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد ندوة توعوية بالتعاون مع الوزارة، في إطار الاحتفال أيضا باليوم العالمي للتوحد.