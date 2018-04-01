اغتيال قيادي كردي في إيران واتهامات لمخابرات النظام

قتل باسم أحمد ايراني أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران بمنطقة سوران في كردستان العراق.



وقال تقرير لكردستان ميديا، أن أحمد إيراني من أهالي قرية «كاني برده» التابعة لقضاء نقده، غادر مسقط رأسه في العام 2009 بسبب الضغوط والتهديدات من قبل المخابرات الإيرانية، وأقام في كردستان العراق، حسبما نشرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية اليوم.



وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن إيراني تعرض يوم الجمعة الماضي لرصاص مهاجمين ولقي مصرعه في منطقة سوران بكردستان العراق.