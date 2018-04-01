مصرع شخص في حادث سير على طريق دمرو - المحلة

شهد طريق دمرو المحلة بالغربية، الأحد، اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي أسفر عن مصرع شخص.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة المحلة يفيد بمصرع أحد الأشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي.



وانتقلت قوة من قسم المركز إلى مكان الواقعة وتبين أن المتوفى يدعى إبراهيم محمد عبد القادر يبلغ من العمر 25 سنة ولقى مصرعه متاثرا بجراحة حادث التصادم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام وتحرير محضر بالواقعة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية.