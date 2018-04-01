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الأحد 01/أبريل/2018 - 10:14 م

أسعار الألبان اليوم.. «السائب» بـ20 جنيهًا

أسعار الألبان اليوم..
هويدا سعيد
dostor.org/2113637

تباينت أسعار الألبان، اليوم الإثنين، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» من 18 - 25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو اللبن «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.

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