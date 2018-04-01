ثروت بخيت: تغييرات جذرية في أساليب وآليات مواجهة الإرهاب

أكد ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في أساليب وآليات مواجهة الإرهاب في مصر، لتجفيفه من المنبع.



وقال بخيت، في تصريحات لـ«الدستور»: «تلك الآليات التي ستنشأ في إطار المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، ستقوم على استخدام القوة الناعمة في مخاطبة المواطنين، وأصحاب الفكر المتطرف، بمقابلة أفكارهم بالحجة الدامغة».



وأضاف: «ذلك بالاعتماد على كافة الوسائل المدنية المتاحة، بدءًا من التعليم والإعلام، والتوعية الثقافية وغيرها من الوسائل الأخرى باشتراك مع كافة مؤسسات الدولة».