القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
سياسي
الأحد 01/أبريل/2018 - 10:12 م

ثروت بخيت: تغييرات جذرية في أساليب وآليات مواجهة الإرهاب

ثروت بخيت عضو لجنة
ثروت بخيت عضو لجنة الشئون الدستورية
مني هيبة
dostor.org/2113633

أكد ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في أساليب وآليات مواجهة الإرهاب في مصر، لتجفيفه من المنبع.

وقال بخيت، في تصريحات لـ«الدستور»: «تلك الآليات التي ستنشأ في إطار المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، ستقوم على استخدام القوة الناعمة في مخاطبة المواطنين، وأصحاب الفكر المتطرف، بمقابلة أفكارهم بالحجة الدامغة».

وأضاف: «ذلك بالاعتماد على كافة الوسائل المدنية المتاحة، بدءًا من التعليم والإعلام، والتوعية الثقافية وغيرها من الوسائل الأخرى باشتراك مع كافة مؤسسات الدولة».

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهر

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ شهر

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

عاجل.. الصين تفرض رسومًا جمركية على 128 منتجًا أمريكيًا

عاجل.. اندلاع حريق هائل بالقرب من استاد لندن

مصادر لـ«الدستور»: 3 أشقاء نصبوا على أعضاء حملة موسى في الإسكندرية

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

الدستور تبحث عن «اللهو الخفي» في قضية «معتمرة الترامادول»

ألبومات الصور

استعدادات «كلنا معاك» للاحتفال بفوز السيسي في «الرئاسة» (صور)

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

إهداء درع جامعة زويل لـ«راتب» فى دورة «المنظمة العربية للمسئولين»

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

الدستور تبحث عن «اللهو الخفي» في قضية «معتمرة الترامادول»

كشكول

وزير التعليم ينفي إصدار تعليمات بإحصاء أسماء العاملين الممتنعين عن التصويت بانتخابات الرئاسة

كأس التميز لأفضل ٣ إدارات في الانتخابات الرئاسية بقنا

وكيل الأزهر يهنئ كلية الدراسات الإسلامية لحصولها على شهادة جودة التعليم

جامعة عين شمس تمنح الدكتوراة الفخرية لـ"فاروق الباز" .. غدا

إنارة مبنى المستشفى الجامعي ببني سويف باللون الأزرق باليوم العالمي لاضطراب التوحد

الأمصار

طاقم حكام سعودي يدير نهائي كأس خادم الحرمين

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأمريكي «ايسنر» يفوز ببطولة ميامي للتنس

رئيس أساقفه طرابلس يطالب بوقف التراشق بالانتخابات اللبنانية

جولة لـ«الأمصار» داخل المخيمات الفلسطينية بـ«يوم الأرض»

ads
منوعات

اليابان تلجأ للروبوت داخل دور المسنين لهذا السبب

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

كلمات !

ولاد الكار

السبت.. «الدولي للكتاب» يناقش «الثورة العميقة» لـ محمد شعير

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك