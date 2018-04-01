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الأحد 01/أبريل/2018 - 10:05 م

اليوم.. مؤتمر إطلاق نظام الإقرارات الضریبیة وتفعيل الخدمات الإلكترونية

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي
راندا التوني_علا العلاف
dostor.org/2113624

تنظم شركة إكسيل للمشروعات التقنية بالتعاون مع شركة أي فاينانس، اليوم الإثنين، مؤتمر إطلاق نظام الإقرارات الضریبیة، والخصم والتحصیل تحت حساب الضریبة الممیكن مع تفعیل خدمات الدفع والتوقیع الإلكتروني.

ومن المقرر أن يعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، خلال المؤتمر الإطلاق الفعلي لنظامي تقديم إقرارات ضريبة الدخل ومعاملات ضريبة الخصم، والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا مع إمكانية دفعها من خلال نفس النظام.

وفي نفس السياق جاري العمل أيضا علي إطلاق أنظمة ضريبة القيمة المُضافة والمرتبات والأجور أيضا من خلال نظام العمليات الضريبية المميكنة.

كما يتم خلال المؤتمر الإعلان عن موعد تقديم خدمة التوقيع الإلكتروني المقرر توفيرها من وزارة المالية للممولين من خلال البطاقة الضريبية الذكية التي تم إصدار أكثر من ٢٥ ألف بطاقة منها لكبار الممولين ولشركات الأموال، وجاري تعميمها علي بعض قطاعات الممولين الأخرى.

وصرح وزير المالية الدكتورعمرو الجارحي، بأن النظام الجديد يأتي ضمن العديد من الأنظمة الجاري العمل عليها للارتقاء بكل خدمات الوزارة، والذي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى إجراءات التحول الرقمي، وتقديم التيسيرات للممولين، ما يساعد بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وينعكس إيجابيا على تقييم المؤسسات المالية العالمية.

وأكد الوزير أن من بين أهداف النظام بناء قواعد بيانات مدققة وصحيحة، ما يساعد في حصر المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية ما يساعد في بناء الثقة بين كل أطراف المنظومة الضريبية، ومن ثم رفع مستوى المتحصلات الضريبية، ويمثل النظام إضافة كبيرة فى الطريق للتحول للمجتمع الرقمي، وتماشيا مع توجه الدولة للشمول المالى.

وصرح المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إكسيل للمشروعات، بأن نظام المعاملات الضريبية المميكنة المنفذ من قبل الشركة يتيح إدخال البيانات، وتقديم الإقرارات الضريبية والمعاملات الضريبية إلكترونيا بشكل مدقق مع إمكانية توقيع الإقرارات إلكترونيا من خلال البطاقة الضريبية الذكية، والدفع الإلكتروني من خلال خدمات شركة إيفاينانس وهي الشريك في المشروع أيضا من خلال خدمات حضانة البرامج وقواعد البيانات والدعم الفني للمشروع.

ووجه رئيس شركة إكسيل للمشروعات التقنية الشكر لوزارة المالية والهيئات التابعة للوزارة على المساندة والدعم الذي كان الدافع للتطوير الذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات التى تقوم بها وزارة المالية للتيسير على المجتمع الضريبي، ومن بينها ما نقدمه من برامج وتطبيقات للتحول من النظام التقليدي إلى نظم إلكترونية متقدمة.

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