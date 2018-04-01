اختيار 90 سباحًا بنادي بنها في مسابقة الاتحاد المصري
نظم نادي بنها الرياضي مسابقة لاختيار سبّاحين؛ استعدادًا لخوض بطولات الاتحاد المصرى للسباحة، بحضور لجنة الاتحاد المصرى للسباحة.
أشادت لجنة الاتحاد بمستوى السباحين وتم اختيار 90 سباحًا من أبناء النادى، كما توجّهت اللجنة بالشكر لإدارة حمام السباحة بنادى بنها الرياضى على دورهم الفعال والارتقاء بمستوى حمام السباحة واجتيازه بطولات الجمهورية.
كما وعد مجلس إدارة نادى بنها الرياضي، برئاسة أحمد برهومة، أولياء الأمور بتكوين فريق سباحة قوى يمثل نادى بنها فى بطولات الجمهورية.