سر المحرر التركي الغامض الذي لم يكتب حرفًا لمجلة صلاح دياب وتفاصيل صفقة الطباعة في إسطنبول

في أحد حواراته التليفزيونية، حكى صلاح دياب لبرنامج "البيت بيتك"، في أغسطس 2008، هذه القصة التي يقول فيها: "كنت أسكن، صدفة، فى شارع أمريكا اللاتينية، وكان العقار ملكاً لهيئة الأوقاف التى طرحته للبيع فى مزاد علنى، فتقدمت للمزاد وأنا لا أملك سوى 200 جنيه، رغم أن رسم التأمين 500 جنيه، وكان وكيل الوزارة فى ذلك الوقت هو الوفدى على سلامة، وعندما سألنى عن اسمى وأجبته، سألنى عما إذا كانت لى صلة قرابة بتوفيق دياب، فأجبت بأنه جدى، فسألنى يختبرنى عن شعار جريدته "الجهاد"، فقلت له "قف دون رأيك فى الحياة مجاهداً.. إن الحياة عقيدة وجهاد"، فنادى على الجميع بتخفيض قيمة التأمين إلى 200 جنيه، وكان ذلك أول محل حلويات، وأول فروع «لابوار» وكان ذلك فى سنة 1973."

ربما لا يرى البعض أي علاقة لتنظيم "الإخوان" الإرهابي بهذه القصة، وهؤلاء لن أوجه لهم حديثًا، ولن أنظر إلى تعليقاتهم، فربما يمكنهم إعادة النظر في شعار جريدة الجد، والتفكير فيه، وإن كنت أشك في إمكانية أن يفعلوا ذلك، أو حتى يفكروا فيه، بل إنهم لن يروا في القصة التي يحكيها الحلواني أي مخالفة أو عيب، لا شبهة "رشوة" من أي نوع، ولا "تسهيل" لأفراد جماعة أو تنظيم، وسيقولون لك إنه قال إن الرجل "وفدي"، لا إخوان ولا جهاد، ولا أي شيء.. وهؤلاء لن أحدثهم عن آلاف المتعاطفين الذين كشفت ثورة يناير حقيقة انتماءاتهم الإخوانجية، وآلاف السائرين في ركاب أحزاب وتنظيمات كانت تبدو ليبرالية، وعندما حانت لحظة الحقيقة، تكشفت وجوهها، واسودت، وبانت على حقيقتها.

على أي الأحوال.. لم يكن وجود الكاتب المسرحي الساخر على سالم، علامة الاستفهام الوحيدة التي واجهتني بمجرد الدخول إلى مقر مجلة "السياسي"، لصاحبها، ومحركها الوحيد صلاح دياب، وهي علامات الاستفهام التي بدأت تتراكم منذ اليوم الأول لي بها.

ولا أخفي أنني شعرت ببعض الريبة من سلوك رئيس التحرير الشاب عماد سيد أحمد، الذي اختاره، ورباه "حلواني الكويز" في مطبخ "المصري اليوم"، ومنحه كل الصلاحيات لتأسيس المجلة، وقال لي إنها حلم صلاح دياب الشخصي، وإنه طالما تحدث معه عنها، وعن تفاصيل عملها، واستعداده لتلبية كل ما تتطلبه، وأن هناك تعليمات لفتحي أبوحطب، العضو المنتدب لمؤسسة دياب الصحفية، بتلبية كل ما تحتاجه المجلة، أو بعبارة أدق "لكل ما يطلبه عماد"!!

لماذا؟ كيف؟! بأمارة إيه طيب؟! لا أمارات على الإطلاق، اللهم إلا إذا كان مفهوم "السمع والطاعة" الإخواني أحد طرق الحياة في منظومة "الحلواني".

فالحقيقة أن مثل هذا الكلام، وربطه بشخص رئيس التحرير المختار للمهمة، لا يتسقان، خصوصًا لواحد مثلي، يعرف الموهوب "صحفيًا" منذ الجلسة الأولى، على الأقل من طريقته في عرض أفكاره، أو طريقته للنظر إلى ما يحدث من حوله، وهي إشارات لم يكن لعماد منها أي نصيب، فهو شخص ناعم، غير واضح، ولا يقدر على المواجهة، أو التصريح بما يدور في رأسه دون لف ودوران، ولم يعمل بفنون الصحافة الحقيقية ولو لفترة محدودة، وكان كل عمله بالجريدة الأم، الإشراف على صفحة الرأي، الصفحة التي طالما كانت بوابة الفساد في أي مطبوعة، وخصوصًا "المصري اليوم"، بمن استكتبتهم، أو تم تكليف "تلميذ الحلواني"، بالاتفاق معهم، أو معهن، فكتبوا، وكتبن ما يمكن أن نسميه "فضائح"، وليست مقالات مثل "ملك اليمين" ببعيدة عن الأذهان.

والغريب أن سؤالًا مثل هذا، حول إمكانيات الطفل المعجزة الصحفية، ومواهبة، لم يسأله أيٍ من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التي يزعم "حلواني الكويز" أنه لا يتدخل في إدارتها، ولا مادتها التحريرية، حتى أن فتحي أبوحطب كان يعامله كواحد من مجلس الإدارة، أو كشريك في الإصدار، لا كرئيس تحرير منتدب من الجريدة لمهمة محددة.

على أي الأحوال فهذا موضوع لا يعنينا كثيرًا، فلنعد إلى موضوعنا.

كان من الملفت لي أن أجد محررا يتحدث اللغة العربية بلهجة عامية مصرية "مكسرة"، قدم نفسه للحاضرين باعتباره محررا صحفيا تركي الجنسية، في البداية لم أندهش، فالمجلة تخطط لتغطية أخبار المنطقة كلها، ثم كانت هناك محررة من "عرب 48"، لا مانع، هل من جنسيات أخرى؟! لا.. سورية، يمنية، عراقية، ليبية، أي جنسية أخرى؟ لا

لم هاتان الجنسيتان على وجه التحديد؟ عندما أذكر الآن مثلث "إسرائيل تركيا الإخوان"، أجد الأمر متسقًا تمامًا، وعندما أحاول أن أتذكر أي مادة تحريرية سلمها هذان، لا أجد شيئًا، وعندما أتذكر شكوى المحررين من خصم الراتب، لا أذكر أنني سمعت شكوى أحدهما، فما الأدوار التي كانا يتحصلان على راتبيهما المرتفع كاملا إذا لم تكن الصحافة أحدها؟!

محرر تركي يتردد كثيرًا على مقر المجلة، ويجلس بالساعات، ثم تبدو ملامح تقارب وتفاهم بينه وبين "عربية 48"، فماذا كان دوره في المجلة التي لم يكتب لها حرفًا، وما علاقته بصفقة طباعة المجلة في تركيا، وهي الصفقة التي ما زالت غير مفهومة لي حتى هذه اللحظة.

كان المطلوب أن تشبه المجلة في الشكل والمحتوى، مطبوعات مثل "تايمز" البريطانية، أو "الوسط" السعودية، التي كانت تصدر عن دار الحياة، ثم توقفت لأسباب غير معلنة. وكانت حجة الطباعة في تركيا عدم وجود الورق المطلوب بمصر، وهو زعم لم يكن صحيحًا تمامًا، فقد جاءت عماد عروض من "الأهرام" لطباعة المجلة، وعرفت منه أن شركات بالسوق الحرة في 6 أكتوبر قدمت له عروضا أخرى، لكن القرار النهائي كان الطباعة في إسطنبول، لماذا؟ وعلى حساب من؟ لا إجابات.

بل إن عماد، أو أبوحطب، كان أحدهما هو من يسافر إلى تركيا للتأكد من سلامة الطباعة، واستلام النسخ، والعودة بها، قبل أن يسلما المهمة إلى فتاة حديثة التخرج، لكنها بدأت عملها بالمجلة كمدير للتحرير، وأخرى طالبة جامعية شغلت منصب "سكرتير التحرير". ليظل السؤال حول السفر لطباعة مجلة بالدولار، في وقت تمر به البلاد كلها بأزمة طاحنة، ويعاني فيه الاقتصاد من كساد كبير، من أخذ مثل هذا القرار؟ ولماذا؟ ما المصلحة التي كانت تعود على صاحب الدولارات المدفوعة أسبوعيا في إسطنبول لطباعة مجلة لا تبيع، ولا يشتريها حتى كتابها، بسبب المغالاة في سعر بيعها للجمهور؟!

ماذا كان يعوضه عن هذه الخسائر الأسبوعية الكبيرة، وهو الذي يقدم نفسه للدنيا كرجل تجارة "شاطر"؟!

ربما نحاول معًا الإجابة على هذه الأسئلة في الحلقة المقبلة.

