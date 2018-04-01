عاجل.. الصين تفرض رسومًا جمركية على 128 منتجًا أمريكيًا

فرضت الصين رسوما جمركية على منتجات أمريكية، ردا على فرض واشنطن رسوما على الواردات الصينية في مارس الماضي.



وقالت وزارة المالية الصينية، اليوم، في بيان لها: "لحماية مصالحنا، ولتعويض الخسائر الناجمة عن الإجراءات الأمريكية، ستتخلى الصين، بدءًا من 2 أبريل، عن التزاماتها تجاه الرسوم المخفضة على 128 منتجا تندرج ضمن 7 فئات مستوردة من الولايات المتحدة".



وأكد البيان أن الرسوم ستبلغ 15% على 120 منتجا، و25% على 8 منتجات، بما فيها لحم الخنزير.



ووقع الرئيس دونالد ترامب، في مارس الماضي، قرارًا بفرض رسوم استيراد جمركية قيمتها 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على الألومنيوم.