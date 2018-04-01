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الأحد 01/أبريل/2018 - 09:51 م

عاجل.. الصين تفرض رسومًا جمركية على 128 منتجًا أمريكيًا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2113614

فرضت الصين رسوما جمركية على منتجات أمريكية، ردا على فرض واشنطن رسوما على الواردات الصينية في مارس الماضي.

وقالت وزارة المالية الصينية، اليوم، في بيان لها: "لحماية مصالحنا، ولتعويض الخسائر الناجمة عن الإجراءات الأمريكية، ستتخلى الصين، بدءًا من 2 أبريل، عن التزاماتها تجاه الرسوم المخفضة على 128 منتجا تندرج ضمن 7 فئات مستوردة من الولايات المتحدة".

وأكد البيان أن الرسوم ستبلغ 15% على 120 منتجا، و25% على 8 منتجات، بما فيها لحم الخنزير.

ووقع الرئيس دونالد ترامب، في مارس الماضي، قرارًا بفرض رسوم استيراد جمركية قيمتها 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على الألومنيوم.

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