النيابة تتسلم صحيفة الحالة الجنائية لمنتحلي صفة ضباط شرطة

تسلّمت نيابة الأميرية الجزئية صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة، للنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تسهيل مصالح لهم.



كانت النيابة حرزت مبلغا ماليا وقدره 10 آلاف جنيه بحوزة كل من محمد. صابر.ع، 46 سنة، عاطل، وأحمد محمد 43 سنة، عاطل، تفيد بسابق اتهامه فى 9 قضايا آخرها 2268 لسنة 2014م أول أسيوط نصب والمطلوب التنفيذ عليه فى 8 أحكام حبس جزئى تبديد بإجمالي حبس 7 سنوات و3 شهور.



واعترف المتهمون بانتحال صفة ضباط بمباحث الأموال العامة للنصب على المواطنين.