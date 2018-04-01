اليابان تلجأ للروبوت داخل دور المسنين لهذا السبب

استعانت دار رعاية «شين- تومي» بالعاصمة اليابانية طوكيو، بنحو 20 نوعًا مختلفا من الروبوتات للعناية بالمقيمين فيها من المسنين.



وتأمل الحكومة أن تكون تلك الدار نموذجا للمستقبل، مما يعتبر ذلك زيادة الخبرة في عمل الروبوتات مع الإنسان، للمساعدة في التأقلم مع تلك المشكلة.



ووفقًا لموقع «سبوتنك» تعد ارتفاع التكلفة، وبعض المشكلات الخاصة بالسلامة العامة وشكوك حول فائدته وسهولة استخدامه أيضًا، مشكلة أمام الانتشار السريع للروبوتات في مجال رعاية المسنين وتمول الحكومة اليابانية تطوير استخدام الروبوتات في رعاية المسنين، لملء فجوة متوقعة تبلغ 380 ألفا في العمالة المتخصصة في هذا المجال بحلول عام 2025.



وتشير توقعات إلى أن ألمانيا والصين وإيطاليا من الدول التي لديها تركيبة سكانية سينتج عنها ذات التحدي في المستقبل القريب.