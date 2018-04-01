مصادر لـ«الدستور»: 3 أشقاء نصبوا على أعضاء حملة موسى في الإسكندرية

كشفت مصادر أسماء أعضاء سابقين في حزب الغد نصبوا على الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، وتحصلوا على مبالغ مالية من أمانة الإسكندرية.



وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الدستور»، أن 3 أشقاء هم (ع.ق، م.ق، هـ. ق)، نصبوا على أعضاء في حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى وتحصلوا منهم على مبالغ مالية.



وأضافت: أن الأشقاء ادعوا تكليفهم من قبل جهات سيادية بإدارة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، واستغلوا ذلك في النصب على بعض أعضاء الحزب.



وأكدت المصادر أن الحزب سيرفع دعوى قضائية ضد الأشقاء.