محمود خليل يكتب: خطة عمر بن عبدالعزيز لتجديد الخطاب الدينى

منذ واقعة التحكيم الشهيرة بين على ومعاوية فى «دومة الجندل»، ظلت المواجهات الأمنية حاضرة بقوة بين السلطة الحاكمة وفرقة «الخوارج»، على مدار حلقات متصلة من التاريخ الإسلامى، لكن ذلك لم يمنع من ظهور محاولات للمواجهة الفكرية مع هذه الفرقة، خاضها بعض الحكام الذين رأوا أن من الحكمة أن يناظروا أصحاب الفكر التكفيرى، ويقارعوهم الحجة بالحجة والرأى بالرأى. وقد ارتبط اللجوء إلى هذا الأسلوب بظروف تاريخية معينة، امتازت سلطة الدولة فيها بالقوة والسيطرة، ونوعية محددة من الحكام تمتعوا بتركيبة شخصية لا ترى غضاضة فى تعديد السبل والأبواب التى يمكن طرقها فى مواجهة أصحاب هذا الفكر. وعلى رأس هؤلاء تظهر شخصية الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز. تمتع الحكم الأموى فى عصر عمر بن عبدالعزيز بقدر واضح من الاستقرار، بعد سلسلة من المواجهات الناجحة التى خاضتها الدولة ضد خصومها السياسيين.

كما أن شخصية عمر كانت مختلفة من حيث السمات والتوجهات عمن سبقوه من حكام بنى أمية، فبقدر ما تميز به من قوة وصلابة، إلا أن ذلك لم يمنعه من الاستماع إلى الرأى الآخر، واستحضار قدراته الفكرية والفقهية فى مواجهة من يتاجرون على الشعب المسلم بأفكار براقة فى مظهرها، لكنها متهافتة فى جوهرها، أفكار ترتدى ثوب الدين، وتخفى فى باطنها أهدافًا سياسية يسعى أصحابها إلى الجلوس على مقاعد السلطة. سلك عمر سبيل المواجهة الفكرية ودعا واحدة من فرق «الخوارج» أصحاب العشوائيات الفكرية الخطرة، وهى فرقة «بسطام اليشكرى»، لمناظرة تاريخية، تمكن فيها من كشف تمحكهم بالدين لتحقيق أهداف سلطوية، لكنهم نجحوا فى المقابل فى وضعه فى مأزق سياسى خطير، حين أخذت المناظرة شكل «الجدل السياسى» الصريح.



الخليفة الأموى أثبت لـ«أصحاب الفكر المتطرف» بالدليل الفقهى عدم صحة تكفير المسلم حتى لو ظلم أو حاد عن تعاليم الدين

شهدت سنة مائة من الهجرة واحدة من الحوادث المهمة فى مسيرة الصراع على السلطة بين الخوارج والحكام القائمين. كان البيت الأموى - حينذاك - ينهض بحكم العرب والمسلمين، تحت خلافة عمر بن عبدالعزيز، الذى وصله الحكم توًا سنة ٩٩ هـ. فى ذلك الوقت دأب الخوارج على التمرد على مركز الحكم فى دمشق، وطيلة العهود التى سبقت حكم عمر، خاضوا معارك شرسة ضد خلفاء بنى أمية انتهت كلها بهزيمتهم، لكنهم كانوا مثل العنقاء التى ما إن تموت حتى ترتد فيها الحياة من جديد لتواصل تمردها. فى سنة ١٠٠ هـ ثار الخوارج كعادتهم على الخليفة الجديد، وقاد راية تمردهم رجل من «بنى يشكر»، اسمه «بسطام». تحلق حول القائد الخارجى ما لا يزيد على ٨٠ رجلًا، لكنهم شكلوا تهديدًا ضد الدولة، دعا عمر بن عبدالعزيز إلى التعامل معه وعلاجه، ولكن بطريقته الخاصة. يبدو أن عمر شعر أن علة الخوارج فى الفكر والرؤية، وأن لديهم فهمًا خاطئًا لمسائل الدين والولاية والحكم، فأراد فى البداية أن يخوض معهم مواجهة فكرية يدحض فيها الرأى بالرأى ويرد على الحجة بالحجة. طلب الخليفة الأموى من عامله على الكوفة - فى البداية - ألا يتحرك ضد الرجال الثمانين، إلا إذا سفكوا الدماء وأفسدوا فى الأرض، فإن فعلوا وجه إليهم رجلًا صليبًا حازمًا فى جند، ثم كتب رسالة إلى «بسطام» قائد الفرقة المتمردة يقول له فيها: «بلغنى أنك خرجت غضبًا لله ولرسوله ولست أولى بذلك منى، فهلم إلىّ أناظرك، فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل الناس، وإن كان فى يدك نظرنا فى أمرك».

يستغرب المتابع لتاريخ العرب من ذلك الولع بفكرة «المناظرة» ومناقشة الحجة بالحجة والرأى بالرأى. فما أكثر المناظرات التى وقعت بين بنى هاشم وبنى أمية عندما بعث الله النبى صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام. كان أبوسفيان يقف فى مواجهة أبى طالب عم النبى ويقول: «كنتم إذا أطعمتم أطعمنا وإذا كسوتم كسونا والآن تقولون منا نبى، فمتى يكون منا نبى؟». ويعد على بن أبى طالب أول قائد مسلم يتبنى أسلوب «المناظرة الفكرية» فى مواجهة الخوارج والفكر الخارجى. يشهد على ذلك مناظرته لهم قبل موقعة النهروان. سار عمر بن عبدالعزيز على ذات المنهجية والنهج، فأرسل إلى «بسطام» قائد الفرقة الخارجية المتمردة يدعوه إلى المناظرة، فرد عليه الأخير ردًا إيجابيًا، وقال له «أنصفت» وبعث إليه باثنين من رجاله يناظرانه، أحدهما كان حبشيًا اسمه عاصم والثانى رجل من بنى يشكر. دارت رحى المناظرة بين الطرفين، وقدم كل طرف ما لديه من حجج.

سأل عمر بن عبدالعزيز الرجلين: ما أخرجكما هذا المخرج وما الذى نقمتم؟

أجاب عاصم: ما نقمنا سيرتك، إنك لتتحرى العدل والإحسان، فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر أعن رضا من الناس ومشورة أم ابتززتم أمرهم؟.

فأجاب عمر: ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم عليها، وعهد إلىّ رجل كان قبلى فقمت ولم ينكره علىّ أحد ولم يكرهه غيركم، وأنتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من كان من الناس، فإن خالفت الحق ورغبت عنه فلا طاعة لى عليكم.

فقال الرجلان فى نفس واحد: بيننا وبينك أمر واحد!.

قال عمر: ما هو؟.

قالا: رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك وسميتها مظالم، فإن كنت على هدى، وهم على الضلالة فالعنهم وابرأ منهم.

فقال عمر: قد علمت أنكم لم تخرجوا طلبًا للدنيا، ولكنكم أردتم الآخرة، فأخطأتم طريقها، وإن الله، عز وجل، لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم، لعانًا، وقال إبراهيم «فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم». وليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد منها، فإن قلتم إنها فريضة فأخبرنى متى لعنت فرعون؟.

قال عاصم: ما أذكر متى لعنته.

قال: أفيسعك ألا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق وشرّهم، ولا يسعنى ألا ألعن أهل بيتى وهم مصلون صائمون؟!

سأل عاصم: أما هم كفار بظلمهم؟.

قال: لا، لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، دعا الناس إلى الإيمان، فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه، فإن أحدث حدثًا أقيم عليه الحد.

قال عاصم: إن رسول الله، «صلى الله عليه وسلم»، دعا الناس إلى توحيد الله والإقرار بما نزل من عنده.

قال عمر: فليس أحد منهم يقول لا أعمل بسنة رسول الله، ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم أنه محرم عليهم، ولكن غلب عليهم الشقاء.

قال عاصم: فابرأ مما خالف عملك ورد أحكامهم.

قال عمر: أخبرانى عن أبى بكر وعمر، أليسا على حق؟ قالا: بلى. قال: أتعلمان أن أبا بكر حين قاتل أهل الردة سفك دماءهم وسبى الذرارى وأخذ الأموال؟.

قال الرجلان: نعم.

قال: أتعلمان أن عمر رد السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية؟.

قالا: نعم.

قال: فهل برئ عمر من أبى بكر؟.

قالا: لا.

قال: أفتبرأون أنتم من واحد منهما؟.

قالا: لا.

اشتملت المناظرة التى اشتعلت بين عمر بن عبدالعزيز، وكل من عاصم والرجل اليشكرى اللذين أرسل بهما القائد الخارجى المتمرد «بسطام» على جانبين أساسيين، الجانب الدينى، والجانب السياسى. وفى حين بدأت المناظرة سياسية، فسرعان ما تحولت إلى المسألة الدينية، واستغرق أغلبها فى هذا الجانب، لتعود من جديد إلى مسألة سياسية شديدة الخطورة، سوف نعالجها فيما بعد. سأل عمر خصميه فى البداية هل ينقمان عليه أمرًا؟، فأقر الاثنان بعدله وإحسانه، لكنهما سألاه سؤالًا شديد الخطورة يتعلق بالطريقة التى تولى بها الحكم، ورد عمر عليهما ردًا حكيمًا. فقد أقر بانتقال الحكم إليه بعهد من الخليفة الذى سبقه، ليلمح بذلك إلى الطريقة التى تولى بها غيره من الخلفاء الراشدين. فقد عهد أبوبكر بالولاية من بعده إلى عمر، وعهد عمر إلى ستة يختار المسلمون من بينهم. كما نبّه «ابن عبدالعزيز» إلى أنه لم ينل الحكم بغلبة السيف أو بقهر الناس، وأن رضا الناس عن سيرته وسياسته خير دليل على قبولهم له. انفلت مبعوثا «بسطام» بعد ذلك إلى أمر أشد خطورة، وضع عمر بن عبدالعزيز فى مأزق، حين أخذا من كلامه ما يفيده باتهام أهل البيت الأموى ومن سبقه من خلفاء بنى أمية بالظلم والجور، وسألاه لماذا لا يلعنهم ولا يتبرأ منهم بسبب ظلمهم للمسلمين؟. لم يعدم الخليفة الحجة الدينية أمام خصميه، وكان ذكيًا حين بادر إلى الاستدلال بالقرآن الكريم، وما حكاه من أمر الأمم السابقة التى حكمها ظالمون. استدل بموقف نبى الله إبراهيم من قومه الذين أنكروه ورفضوا الانصياع له حين دعاهم إلى الإيمان بالواحد الأحد، فلم يلعنهم النبى، بل رد أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ثم ذكر لهم أن «لعن الظالمين» ليس فريضة، وإلا لماذا لا يلعن المسلم فرعون وسأل أحدهم - وهو عاصم - ما آخر مرة لعنت فيها فرعون؟.

انتقلت المناظرة بعد ذلك إلى واحدة من أشد المسائل خطورة فى أمر الصراع على الحكم، وهى مسألة «الحاكم الظالم»، وهل يصح تكفيره أم لا؟. سأل عاصم والرجل اليشكرى عمر بن عبدالعزيز هذا السؤال، فأجاب بأنه لا يصح بحال تكفير مسلم بعد إيمانه، حتى لو ظلم أو حاد عن تعاليم الدين. كان الخوارج يكفّرون الحاكم بظلمه، وهم الذين أوجدوا هذه الفكرة الخطرة فى تاريخ التجربة السياسية الإسلامية. وهى تعكس عجزًا واضحًا عن منابذة الخصوم السياسيين، ورغبة فى توظيف غطاء دينى لتحقيق أهداف سياسية. كان عمر يؤمن بأن المسلم الذى يخطئ أو يظلم يحاسب، سواء كان حاكمًا أو محكومًا، ومع اعترافه بظلم بنى أمية، إلا أنه رفض التبرؤ منهم. واجب الحاكم العادل أن يصحح أخطاء من سبقه، ويرد مظالمهم. واستشهد ابن عبدالعزيز - فى هذا السياق - بما فعله عمر بن الخطاب حين رد سبايا حرب الردة إلى عشائرهم نظير فدية، تصحيحًا لخطأ رأى عمر أن أبا بكر وقع فيه، ورغم ذلك لم يتبرأ من الخليفة الأول.

عند هذا الحد انتهى الشق الدينى الصريح فى المناظرة، لتنتقل بعدها إلى الجانب السياسى، وهو الجانب الذى أربك عمر بن عبدالعزيز أيما إرباك. جاءت الضربة من الرجل اليشكرى حين سأل الخليفة الأموى: «أرأيت رجلًا ولى قومًا وأموالهم، فعدل فيها ثم صيّرها بعده إلى رجل غير مأمون، أتراه أدى الحق الذى يلزمه لله، عز وجل، أو تراه قد سلم؟».

قال عمر: لا.

قال اليشكرى: أفتسلم هذا الأمر إلى يزيد من بعدك وأنت تعرف أنه لا يقوم فيه بالحق؟.

قال: إنما ولاه غيرى والمسلمون أولى بما يكون منهم فيه بعدى.

قال: أفترى ذلك من صنع من ولاه حقًا؟.

فبكى عمر وقال: أنظرانى ثلاثًا.

واضح أن مبعوثى الخارجى المتمرد «بسطام»، وضعا عمر بن عبدالعزيز فى مأزق حرج، وصفه الخليفة نفسه قائلًا: «أهلكنى أمر يزيد وخصمت فيه، فأستغفر الله». كان عمر يؤمن ألا يولى من بعده ظالمًا، وكان يعلم أن ولى عهده يزيد بن الوليد ليس جديرًا بالنهوض بشأن الأمة. ويبدو أنه فكر فى تصحيح المعوج فى أمر ولاية العهد فأراد خلعه، وجاء الرد من الأسرة الأموية سريعًا، فوضعوا على عمر من سقاه سُمًّا، فلم يلبث بعد ذلك إلا ثلاثًا حتى مرض ومات.



مجموعة من الأساطير ارتبطت به حتى قيل إن صحيفة هبطت من السماء مكتوبًا فيها: «براءة من الله لعمر بن عبدالعزيز من النار»

كان عمر بن عبدالعزيز من الذين يسبون على بن أبى طالب ويقدحون فيه، شأنه فى ذلك شأن أفراد العائلة الأموية الحاكمة. وقد ظل على هذا السلوك إلى أن نبهه عبيدالله بن عبدالله إلى سوء ما يفعل. «وكان عمر بن عبدالعزيز يختلف إلى عبيدالله بن عبدالله يسمع منه، فبلغ عبيدالله أن عمر ينتقص عليًا، فلما أتاه عمر أعرض عبيدالله عنه وقام يصلى فجلس عمر ينتظره، فلما سلم أقبل على عمر مغضبًا، وقال له: متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضى عنهم. ففهمها عمر وقال: معذرة إلى الله ثم إليك. والله لا أعود. فما سمع بعد ذلك يذكر عليًا إلا بخير». وهناك حكايات كثيرة يرويها المؤرخون حول فضل عمر بن عبدالعزيز، منها هذه الحكاية عن رياح بن عبيدة قال: «خرج عمر بن عبدالعزيز إلى الصلاة، وشيخ متوكئ على يده، فقلت فى نفسى إن هذا شيخ جاف - يقصد غريب - فلما صلى ودخل لحقته، فقلت: أصلح الله الأمير من هذا الشيخ الذى أتكأته يدك؟. فقال: يا رياح رأيته؟. قلت: نعم. قال: ما أحسبك يا رياح إلا رجلًا صالحًا. ذاك أخى الخضر أتانى فأعلمنى أنى سألى أمر هذه الأمة وأنى سأعدل فيها». ومؤكد أن المدقق فى هذه الحكاية يلمح فيها جانب المبالغة. فكتب السيرة النبوية لا تحكى أن الخضر عليه السلام قد ظهر للنبى صلى الله عليه وسلم!.

وينظر الكثير من المؤرخين المسلمين إلى عمر بن عبدالعزيز كأول مجدد فى تاريخ الأمة الإسلامية بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم، مصداقًا لحديثه الذى يقول فيه: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها». ويشير «ابن كثير» إلى أن جماعة من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، قالوا إن عمر بن عبدالعزيز كان على رأس المائة الأولى، فقد كانت سيرته شبيهة بسيرة عمر بن الخطاب، وكان كثير التشبه به.

ومؤكد أن التجديد الذى تحدث عنه النبى صلى الله عليه وسلم، ليس معناه الاختراع بحال، ربما كان المقصود به الاكتشاف، أو تنبيه المسلم إلى ما غفل عنه من أمور الدين. وهناك حديث آخر يقول فيه النبى، صلى الله عليه وسلم: «خير القرون قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»، ودلالة هذا الحديث النبوى الشريف واضحة على أن منحنى التاريخ الإسلامى يسير إلى أسفل باستمرار، وأن السابقين خير من اللاحقين. والله تعالى يقول: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِى جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ» (سورة الواقعة- الآيات: من ١٠-١٤)، والمقصود بـ«السابقون» فى الآية الكريمة المبادرون إلى الإيمان وصنع الخير، وهؤلاء كثرة (وهذا معنى ثلة) فى الأولين، وقليل من الأجيال التى تليهم (من الآخرين). فحديث «خير القرون» يتناغم مع هذا المعنى القرآنى، وهو معنى لا نكاد نلاحظه فى حديث «المجدد» الذى يأتى على رأس كل مائة عام، والذى لا تسنده آيات القرآن الكريم، بل يتناقض هذا الحديث فى معناه ودلالته مع الآية الكريمة التى تقول: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» (سورة المائدة - الآية ٣). فمن هذا الذى يمكن أن يضيف لهذا الدين بعد أن اكتمل؟.

وقد اختلف المؤرخون فى سبب وفاة عمر بن عبدالعزيز، فقيل إن سببها كان السل وقيل سببها أن مولى له (خادمًا) سمّه فى طعام أو شراب وأعطى على ذلك ألف دينار فحصل له بسبب ذلك مرض، فأخبر أنه مسموم، فقال: لقد علمت يوم سقيت السم، ثم استدعى مولاه الذى سقاه فقال له: ويحك ما حملك على ما صنعت؟. فقال: ألف دينار أعطيتها. فقال: هاتها فأحضرها فوضعها فى بيت المال، ثم قال له: اذهب حيث لا يراك أحد فتهلك، ثم قيل له: هؤلاء بنوك وكانوا اثنى عشر ألا توصى لهم بشىء فإنهم فقراء؟. فقال: إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والله لا أعطينهم حق أحد وهم بين رجلين إما صالح، فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه. ولم تخل وفاة عمر بن عبدالعزيز من حكايات أسطورية مثلما كانت حياته، ومن بينها تلك الحكاية التى يرويها ابن كثير: «قال أبوبكر بن أبى شيبة ثنا عبدالملك بن عبدالعزيز عن الدراوردى عن عبدالعزيز بن أبى سلمة، إن عمر بن عبدالعزيز لما وضع عند قبره هبت ريح شديدة فسقطت صحيفة بأحسن كتاب، فقرأوها فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله لعمر بن عبدالعزيز من النار، فأدخلوها بين أكفانه ودفنوها معه» ويضيف ابن كثير «وروى ابن عساكر قال: بينما نحن نسوّى التراب على قبر عمر بن عبدالعزيز إذ سقط علينا من السماء كتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أمان من الله لعمر بن عبدالعزيز من النار».

