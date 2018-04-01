مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن نجاح الإدارة في الحصول على توقيع اثنين من اللاعبين السوبر بالأمس لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم القادم.
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن نجاح الإدارة في الحصول على توقيع اثنين من اللاعبين السوبر بالأمس لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم القادم.
في مشهد مؤثر يظهر عاطفة الرحمة لدى الحيوانات حتى تجاه من يفترسها، أنقذ فيل ضخم أنثى أسد وابنها الصغير من الهلاك، بعد تعبها وعدم قدرتها على حمل شبلها الصغير معها. ونشر حساب باسم «Kruger Sightings» على ...
نظمت جامعة زويل بمشاركة 120 جامعة عربية الدورة 37 للمنظمة العربية للمسئولين بالجامعات في الوطن العربي، عن القبول والتسجيل وسير العمليات الجامعية الذي يجمع رؤساء وأعضاء هيئة تدريس والإداريين في حشد ...
عقد اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، جولة تفقدية، اليوم الأحد، على دور العبادة المسيحية من كنائس ومطرانيات، لمتابعة الخدمات الأمنية المعينة، فى ظل الاحتفالات بعيد «أحد السعف». كما تفقد ...