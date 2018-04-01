القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 09:08 م

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

مفاجأة.. الزمالك
dostor.org/2113591

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن نجاح الإدارة في الحصول على توقيع اثنين من اللاعبين السوبر بالأمس لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم القادم.

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