غدًا.. الحكم على متهمين بإثارة الرعب والقتل ببولاق الدكرور

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، غدًا الحكم على 9 متهمين بإثارة الرعب وقتل شخصين بمنطقة بولاق الدكرور.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتي الرابع، اتهامات بـ"استعراض القوة والترويع بالعنف والتهديد"؛ لترويع المجني عليهم "إسلام شعبان، تامر ممدوح كمال، محمود هشام عبدالرحيم" وجميع المتواجدين على مسرح الحادث، وكان من شأنه إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم، ونتج عن ذلك "جناية والقتل العمد والشروع فيه".



وأشار أمر الإحالة إلى أنه كانت هناك خلافات سابقة فيما بين المتهمين والمجني عليهم، حيث نشبت مشاجرة بينهم، أطلق خلالها الطرف الأول الأعيرة النارية من أسلحة "بنادق آلية وخرطوش".



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مشخشنة بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.



كما أسندت النيابة العامة للمتهمين من الخامس وحتي الثامن؛ استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد؛ لترويع المجني عليهم "المذكورة أسماؤهم آنفًا"، وبأنهم حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "حجارة وزجاجات" دون مسوغ قانوني.