أيام الآلهة.. ماذا فعل ملوك الفراعنة بالأمريكيين في سانت لويس؟

96 ساعة فى مدينة الجريمة



بدأت قصتى مع ملف الآثار المصرية منذ ٤ سنوات تقريبا، حين تم تكليفى بتغطية وزارة الآثار، ولم يرُق لى الأمر فى البداية، إذ اعتبرت أن الوزارة مصدر ضعيف للأخبار، إذا ما قورنت بوزارات أخرى، خاصة فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، التى أصابت ملفى السياحة والآثار فى مقتل.

غير أن ما رأيته بعد تعمقى فى الملف أبهرنى كثيرًا، وطالما حمدت الله بعد حضورى أى اكتشاف أثرى أو زيارتى لمتحف.. لماذا؟

اكتشفت أن للآثار المصرية أهمية كبرى، لأنها المسئولة عن تحسين صورة مصر فى الخارج، سواء عن طريق الاكتشافات التى يتابعها العالم، ويتعامل معها على أنها من أهم الأخبار، فيخصص لها مساحات واسعة فى التغطية الإعلامية، أو عن طريق معارض الآثار التى تطوف العديد من المدن حول العالم ويذهب لزيارتها جميع فئات المجتمع بداية من طلبة المدارس حتى كبار السن.

وبالنسبة إلى الغرب، فإن الآثار المصرية مصدر للإلهام بل العبادة، إذ يوجد ما يقرب من مليونى شخص حول العالم يدينون بـ«الحضارة الفرعونية»، فيعبدون آلهتها، ويأتون للحج فى مصر، مثلما يذهب المسلمون والمسيحيون إلى مكة والقدس.

كنت أعلم ذلك لكن لم أره أو ألمسه على أرض الواقع، إلا منذ أيام بعد أن جاءتنى دعوة رسمية من وزارة الآثار لحضور افتتاح معرض الآثار المصرية الغارقة فى مدينة «سانت لويس» بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا أصحبكم فى رحلة إلى الولايات المتحدة، استغرقت نحو ٦ أيام، حيث أعرض ما رأيته هناك، وأنقل إليكم ما يقوله الأمريكيون عنا وعن حضارتنا.



صعوبات فى «الجرين كارد».. ترانزيت فى شارل ديجول.. والتفتيش الفرنسى يشمل حتى المصحف

وصلتنى الدعوة بداية مارس الماضى، وبدأت فى إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، التى اتضح أنها من أصعب التأشيرات، وبمجرد توجههى إلى سفارة واشنطن فى مصر، بمنطقة «جاردن سيتى»، وجدت طوابير طويلة لمواطنين من كل الجنسيات.

«الناس الزبالة بس هى اللى بتترفض يا سعيد».. تذكرت تلك الجملة من فيلم «عسل أسود» عندما حصلت على «خطاب أزرق» يحوى رد القنصل العام بالسفارة برفض طلبى للسفر بسبب خطأ فى الأوراق التى تقدمت بها، يستوجب إعادة تقديم أوراقى مرة أخرى بشكل صحيح.

كنت أسابق الزمن، لأن موعد السفر المحدد لافتتاح المعرض بعد أيام، وربما تضيع الفرصة بسبب تعقيد إجراءات الرئيس دونالد ترامب، المفروضة على استقبال بلاده لمواطنين من خارجها.

وبعد أن تقدمت بأوراقى للمرة الثانية، لم أحصل على «خطاب أزرق» بالرفض أو «أخضر» بالموافقة، وأبلغنى القنصل العام بأنهم سيبحثون موقفى، على أن يردوا هاتفيا علىّ، فأخبرتهم بأن موعد السفر بعد أقل من أسبوع.

جاءنى الرد بالقبول فى اتصال تليفونى من السفارة، صباح نفس يوم موعد السفر المحدد، ولحظى كان السفر تأجل لمدة يومين بسبب عدم توافر تذاكر طيران للوفد المصرى الذى كنت من ضمنه.

كان على رأس الوفد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وأسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، وسحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ونيفين العارف، المسئول الإعلامى بوزارة الآثار.

وضم الوفد أيضا ممثلين لكل من الرقابة الإدارية وشرطة السياحة والآثار ومرمما و٣ من موظفى الوزارة جرت العادة أن يسافروا مع المعرض، اثنان يكونان ضيفين فى الافتتاح، وواحد لملازمة المعرض طوال فترة بقائه فى الخارج.

بكل ما أملك من سرعة، بدأت تحضير ما سأحتاجه طوال مدة سفرى البالغة ٦ أيام «يومين للسفر (ذهاب وعودة) و٤ أيام للإقامة فى سانت لويس»، وأخيرا أصبحت جاهزة للانطلاق فى رحلة أضافت لى الكثير، خاصة أننى لم أغادر مصر إطلاقا من قبل.

بدأت التحرك من منزلى بمنطقة فيصل لمطار القاهرة، فى الخامسة فجر الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس، كنت وقتها أشبه الطفلة التى تترك أمها وتخرج من منزلها لأول مرة بمفردها، سعيدة ومتحمسة لرؤية البلاد التى لم أرها سوى فى أفلام هوليوود بمنازلها وشوارعها ولغتها التى لم أجدها جيدا وكانت هذه هى نقطة ضعفى.

كان طريقى طويلا، فلم تكن هناك رحلات مباشرة من القاهرة إلى نيويورك، فتلك الرحلات توقفت منذ عدة سنوات، كما سمعت، وبدلا من ذلك تم الحجز لى على الخطوط الفرنسية «Air France».

أولى محطاتى كانت مطار شارل ديجول فى «باريس»، وللأسف لم أستطع التمعن فى المطار، لأن فترة الترانزيت كانت ساعة ونصف الساعة، وكان يتعين علىّ البحث عن البوابة التى سأركب منها الطائرة التالية، وبما أنها بعيدة عن البوابة التى خرجت منها، كنت تائهة لا أعرف أين يجب أن أذهب، تعلقت بذيل «إيمى» الأمريكية التى كانت ذاهبة على نفس رحلتى.

أخذتنى، وركبنا ما يشبه المترو داخل المطار، وبعد خروجنا صعدنا بالسلم الكهربائى لقاعة بوابات أكبر من التى كنت فيها منذ قليل، حيث وجدت بوابتى، وكان الطابور قد بدأ فى تفتيش حقائب اليد، قبل صعودنا بها للطائرة، أخرجت كل ما بحقيبتى وطلب منى موظف المطار فتح المصحف الصغير المغلق بـ«سوستة»، ثم فتح حقيبة أدوات المكياج، ثم أشار إلىّ بالتوجه للمدخل الموصل للطائرة.



المحال تُغلَق فى التاسعة مساء.. و8 دقائق مساج بـ2 دولار

لا تتخيلوا سعادتى عندما وجدت أن مقعدى بجانب النافذة، فأنا مهما كبرت أهوى الجلوس و«الفرجة» من نوافذ السيارات والقطارات، والآن الطائرات.

وعن طريق الشاشة الموجودة أمامى وكل المسافرين، كنت أتابع خط سير الرحلة، إذ توضح لك خريطة ملتقطة بالأقمار الصناعية للبلد الذى نطير فوقه، وما حوله من بلدان، كما كانت توضح سرعة الطائرة ونوعها ودرجة الحرارة فى الخارج وموقعنا الحالى على الخريطة ووجهتنا والتوقيت فيها.

كان يجلس بجانبى «إندى»، هندى الملامح، الذى أشفقت عليه فى البداية لملابسه «الرثة»، لكن فاجأنى بأنه صاحب إحدى كبريات الشركات بمدينة «سينسيناتى» بولاية «أهايو»، التى نتوجه إليها.

طوال الرحلة، التى استغرقت ما يقارب الـ٦ ساعات، ظللت أنا و«إندى» نتبادل الحديث عن مصر وأمريكا والهند، وهو الحديث الذى بيّن وجود تشابه كبير بين مصر والهند فى كثير من التفاصيل.

أطلعت «إندى» على الصور التى أحتفظ بها على هاتفى للآثار المصرية، وأشرح له تاريخها وموقعها من حضارتنا، كما تحدثنا على بلدينا وما يميزهما عن الولايات المتحدة، وما يميز بلاد العم سام عنهما.

وفهمت من حديثه أن الولايات المتحدة بالنسبة للمواطن الهندى كالحلم كما هى بالنسبة لأغلب المصريين، وقال إنه عانى منذ عشرات السنين ليجد عملا فى ذلك البلد الحلم، ثم تزوج من هندية وجلبها لتعيش معه، وأنجب منها طفلا يعمل طبيبا فى أحد مستشفيات «سينسيناتى».

وفى نهاية الرحلة، ونحن نجهز للهبوط، أخرج جوازه الأمريكى، وقال لى: «أتمنى أن تحصلى يوما ما على جواز مماثل، فهو مصدر قوة لكل من يحمله». لم أستشعر كلامه، ولم يرُق لى، فأنا أرى أن مصدر قوتنا هو بلادنا مهما كانت بسيطة بالنسبة لتلك البلاد المتقدمة.

نحن الآن فى المطار الدولى لمدينة «سينسيناتى»، وهى مركز صناعى وتجارى كبير فى وسط غربى الولايات المتحدة، يوجد بها ملعب «بول براون» التابع لفريق «سينسيناتى بنجالز» المنافس فى دورى كرة القدم الأمريكية.

وتشتهر المدينة على مستوى العالم بصناعة الصابون وورق اللعب، وهى أكثر مدن الولايات المتحدة إنتاجًا للآلات، وتقع بولاية «أوهايو» فى منطقة غرب الوسط والبحيرات الكبرى فى الولايات المتحدة، وترتيب أوهايو هو الـ٣٤ من حيث المساحة، والـ٧ فى السكان، والعاشر فى الكثافة السكانية، من بين الولايات الأمريكية الخمسين.

بقينا فى «سينسيناتى» منتظرين الطائرة التى ستأخذنا لمحطتنا المنشودة «سانت لويس» بولاية «ميزورى» فى الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، التى تتطلب ساعة طيران أخرى.

وبسبب عاصفة ثلجية منعت طائرتنا من المغادرة، ظللنا فى المطار لما يقارب الـ٤ ساعات، قضيتها بين محال بيع الهدايا للمسافرين، وتعد الأسعار مناسبة نوعا ما، إذ يمكنك أن تبتاع هدية بداية من ١٠ حتى ٥٠٠ دولار، على حسب ميزانيتك.

وفى التاسعة تمامًا، أغلقت جميع المحال، ما عدا أماكن تقديم الطعام والمشروبات، وهى رخيصة للغاية، فمشروب الشوكولاتة الساخنة يباع بـ٣ دولارات، أى ما يعادل ٣ جنيهات بالنسبة للمواطن الأمريكى، ويتراوح سعر الوجبة ما بين ٥ و٣٠ دولارًا، وعلمت فيما بعد أن أغلب المحال بالولايات المتحدة تغلق أبوابها فى التاسعة مساء.

وأثناء الانتظار فى المطار، وجدت كراسى للاسترخاء وإجراء «مساج» للرأس والظهر والقدم، كانت توجد منها ٤ كراسى لمساعدة المسافرين لمسافات طويلة على الاسترخاء، وتبلغ تكلفتها دولارين للاسترخاء ٨ دقائق.

بعد مرور الـ٤ ساعات، وصلت طائرتنا صغيرة الحجم قادمة من واشنطن، ونوافذها شبه مغطاة بالثلوج، حيث كانت درجة الحرارة بالخارج ٣ درجات مئوية ووصلت إلى ٧٠ تحت الصفر بعد صعودنا فى الجو.

وبعد ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، وصلنا أخيرًا، ووجدنا فى انتظارنا «جيم» سائق «الليموزين» الذى سيرافقنا طوال فترة إقامتنا بـ«سانت لويس»، ليضمن لنا تنقلًا آمنًا وسهلًا بين الأماكن المختلفة. «جيم» أو «مستر كنتاكى» - كما اعتدت على مناداته لشدة شبهه بـ«الكولونيل ساندرز» صاحب سلسلة المحلات المشهورة- يبلغ من العمر ٧٥ عامًا، لكنه بدا بصحة جيدة.



محطات معرض الآثار الغارقة من باريس حتى ولاية ميزورى

بمجرد خروجى من المطار فى سيارة «مستر كنتاكى»، بدأت رحلتى الفعلية فى المدينة الصغيرة المسماة بـ«سانت لويس»، التى اشتهرت السنوات الماضية باندلاع احتجاجات «السود» ضد الشرطة الأمريكية، بسبب مقتل واحد منهم على يد شرطى، والمشهورة بارتفاع معدل الجريمة بها بدرجة كبيرة.

وبعد أن كانت المدينة تشتهر فى الماضى بمصانع الطائرات، تم إغلاقها بعد تلك الأحداث، وتعتمد المدينة الآن على الزراعة فقط، كما تشتهر بوجود أكبر مستشفيات الأطفال فى أمريكا، خاصة مستشفى علاج سرطان الأطفال، قريب الشبه بـ«٥٧٣٥٧».

المدينة بسيطة، مقارنة بمدن مثل نيويورك ولوس أنجلوس، ولم ألحظ وجود ناطحات سحاب بها، ونظرًا لإرهاقى الشديد بسبب طول الرحلة التى استغرقت ٢٣ ساعة، لم أكن أريد سوى النوم بعد هذه الساعات الطويلة، ولم أستطع تمييز شىء آخر فى الظلام الذى جعل المدينة شبه خاوية سوى من السيارات.

وبعد حوالى نصف الساعة من خروجنا من المطار وصلنا للفندق أخيرًا، وهو من أكبر الفنادق الموجودة فى المدينة، ويقع فى «حى الأغنياء» كما شرح لى «مستر كنتاكى»، وتبلغ تكلفة الإقامة فيه ما يقرب من ٣٠٠ دولار فى الليلة الواحدة.

فى مكتب الاستقبال، بعد الترحيب وأخذ البيانات، أعطونى مفتاح غرفتى أخيرًا، وهو ما كنت أصبو إليه: غرفة «٨٤٥» فى الطابق الثامن.

فى السابعة صباحًا، استيقظت حتى أستطيع النزول من غرفتى فى الوقت المطلوب، وهو التاسعة صباحًا، إذ كان يتوجب أن نكون فى متحف سانت لويس للفنون فى العاشرة بالتمام، لحضور الزيارة الخاصة والافتتاح الصغير لمعرض الآثار الغارقة المصرية «أوزيريس.. أسرار مصر الغارقة».

«أوزيريس» بدأ أولى محطات معرضه بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠١٥، فى «معهد العالم العربى»، بالعاصمة الفرنسية باريس، وافتتحه الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار الأسبق، وسامح شكرى، وزير الخارجية، والمهندس خالد رامى وزير السياحة الأسبق، بالإضافة إلى بعض الشخصيات البارزة.

وبعد انتهاء الـ٦ أشهر لعرض «أسرار مصر الغارقة» فى باريس، انتقل فى ٦ مارس ٢٠١٦ لمحطته الثانية بالمتحف البريطانى فى لندن، بعد أن أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على نقله، وشارك فى حفل الافتتاح نخبة من الشخصيات الوزارية والحكومية، وأعضاء البرلمان وكبار الصحفيين والكُتّاب، بالإضافة إلى وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، وسفير مصر فى بريطانيا ناصر كامل.

ثم انتقل المعرض فى فبراير ٢٠١٧ إلى محطته الثالثة بمتحف «رايتبرج» بمدينة زيورخ السويسرية، واستمر المعرض لمدة ٦ أشهر، وعلى الرغم من أن سويسرا كانت آخر محطات المعرض، وفقًا للخطة الموضوعة، إلا أن متحف «سانت لويس» الأمريكى، بولاية ميزورى، تقدم بطلب لوزارة الآثار، برغبته فى استضافة المعرض لمدة ٦ أشهر أخرى، قبل عودته لأرض الوطن.

ويضم معرض «آثار مصر الغارقة» ٢٩٣ قطعة أثرية تحكى أساطير الإله «أوزيريس»، وآثار مصر الغارقة، التى عثر عليها بمدينتى «هيراكليون» و«أبوقير» وميناء الإسكندرية الشرقى، منها ٢٣ قطعة بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، و١٢ قطعة أثرية بمتحف مكتبة الإسكندرية.

كما تضمنت القطع الأثرية ٢٠٩ قطع بالمتحف البحرى بالإسكندرية، و١٨ قطعة بالمتحف المصرى، و٣١ قطعة بالمتحف القومى بالإسكندرية.

ولـ«أوزيريس»- ملك عالم الموتى- أسطورة مشهورة جعلته إله العالم الآخر بالنسبة للمصريين القدامى، وتحكى الأسطورة أن «أوزيريس» ابن «جب» إله الأرض و«نوت» آلهة السماء، كان له أخ اسمه «ست» وأختان هما «إيزيس» و«نفتيس».

وكان «أوزيريس» رمزًا للخير، نظرًا لطيبته التى اشتهر بها بين بنى البشر، بعد أن جاء لمصر على شكل رجل طيب، ما أهّله لأن يكون ملكًا عليهم، وهو ما لم يرق لـ«ست» الذى قرر قتله بحيلة مشهورة، إذ دعا لحفل كبير حضره «أوزيريس»، وخلال الحفل عرض على الحضور تابوتًا متقن الصنع ومرصعًا بالجواهر.

وحرص «ست» على أن يكون التابوت مطابقًا لمقاس جسد «أوزيريس» دون غيره، ثم عرض على الحضور أن يناموا داخل التابوت، ومن يتطابق مقاس جسده معه سيحصل عليه كهدية، وعندما جاء الدور على «أوزيريس»، رفض أن ينام داخل التابوت، لكن بعد إلحاح من «ست» وافق، وعندها استغل شقيقه الفرصة، وأغلق التابوت على أخيه وألقاه فى النيل ليموت.

وتوضح الأسطورة أن «إيزيس» زوجة «أوزيريس» وشقيقته ذهبت للبحث عنه على طول نهر النيل، فى رحلة طويلة مليئة بالصعوبات، حتى عثرت عليه فى النهاية، فعلم «ست» بذلك، وذهب خلفها ومزق جسد «أوزيريس» إلى أشلاء ثم وزعها على مقاطعات مصر.

لم يمنع ذلك «إيزيس»، التى جمعت أشلاء زوجها بمساعدة أختها «نفتيس» والإله «أنوبيس» إله التحنيط حارس العالم الآخر، والإله «رع» الذى أعاد الحياة لجسد «أوزيريس» لمدة يوم واحد لتنجب منه «إيزيس» ابنهما «حورس».

كرّست «إيزيس» حياتها، وكل ما تملكه من قوى وتعاويذ سحرية لتربية «حورس» الذى سيصبح الملك، ويحق له وراثة أبيه، لكن «ست» يحاول قتله هو الآخر، وتظل المعارك بين «حورس» وعمه سنين طويلة.

وتنوعت الأقاويل عما حدث بينهما، لكن فى النهاية اتفق الجميع على أن «حورس» انتصر وأصبح الملك، ونفى «ست» ملكًا على الأرض الجرداء.



الجاليات المصرية تستمتع بـ«أسطورة أوزيريس».. ومكتشف الآثار الغارقة من داخل المعرض: أشعر بالفخر

نعود إلى رحلتنا، واستعدادنا للتوجه إلى متحف «سانت لويس»، ففى داخل الفندق حان موعد الفطور، فنزلت للمطعم ووجدت أن الجميع أنهى إفطاره عدا أسامة هيكل، الذى جلست أفطر معه، ونتحدث عن الصحافة وقت أن كان رئيسًا لتحرير جريدة «الوفد».

تطرقت مع «هيكل» إلى الموقف الذى جعله يترك الصحافة والصحفيين، وما حدث أثناء توليه وزارة الإعلام، وما تلا ذلك من وصول «الإخوان» للحكم، وكيف حاولوا التنكيل به، وتفاصيل ما عايشه من أحداث كثيرة بعد ذلك.

حان الوقت الآن للذهاب إلى متحف «سانت لويس»، الذى بنى بطراز معمارى مميز عام ١٨٧٩، وأمامه تمثال ضخم لرجل يمتطى حصانًا، وتوجد أسفله نافورة كبيرة تمر عليها فى طريقك إلى المتحف، الذى اشتهر باستضافته معارض الآثار من مختلف حضارات العالم.

المعرض -كما قلت- يضم ٢٩٣ قطعة أثرية فريدة تجسد أسطورة «أوزيريس»، إذ تم جمع بعضها من أعماق البحر أسفل ميناء أبوقير بالإسكندرية، والبعض الآخر من متاحف مصر المختلفة.

وتتيح القطع الأثرية التى يتضمنها المعرض، أن ترى كل ما يبرهن على الأسطورة، وكيف عاشت بين المصريين منذ آلاف السنين، ودفعت المصريين القدماء للاعتقاد فى الحياة الأخرى والحساب والعذاب.

وتم تجهيز قاعة عرض القطع، لتأخذك فى رحلة تعيش خلالها أحداث الأسطورة، وبمجرد دخولك ستشاهد فيلمًا يوضح كيفية خروج تلك القطع الفريدة من أعماق البحر، وأشهرها «لوحة نخبتنو الأول» التى تشرح بعض أخبار الملك، وتروى جزءًا من الأسطورة.

داخل المعرض، التقيت «فرانك جوديو» رئيس المعهد الأوروبى للآثار البحرية، عالم الآثار الفرنسى الذى أخرج الآثار الغارقة للنور، وكان بدأ التنقيب البحرى فى الإسكندرية منذ ١٩٩٢، واكتشف آثار مدينة غارقة عام ٢٠٠١.

وكان من المميز أن أراه يقف بجانب القطع بفخر ممزوج بفرحة، وكأنها بناته وأولاده، كما قال لى، ولا تستغرب فـ«جوديو» الذى قضى طوال حياته فى البحث عن هذه المدينة، يراها الآن قطعًا متجسدة أمامه، يأتى مئات الآلاف لمشاهدتها، لذا ليس غريبًا أن يكون هذا شعوره، هو وكل عضو أسهم فى الاكتشاف.

«جوديو» مؤسس ومدير المعهد الأوروبى للآثار الغارقة، التابع لمؤسسة الآثار البحرية فى الشرق الأقصى فى مانيلا الفلبينية، وعضو مؤسس وكبير المحاضرين الزوار فى مركز أكسفورد لعلم الآثار البحرى بجامعة أكسفورد فى المملكة المتحدة.

وأجرى «جوديو»، بالتعاون مع وزارة الآثار، وبمساعدة فريقه، أعمال المسح والتنقيب، بما تضمنه ذلك من مسح جيوفيزيائى مكثف، ورسم خرائط للإقليم القديم الغارق فى خليج أبوقير، على بعد ٣٠ كم شمال شرق الإسكندرية.

وكشفت النتائج تمثيلا دقيقا لسطح الأرض بعناصره الطبيعية للمنطقة المكتشفة، وأدت إلى اكتشاف مدينة «ثونيس - هيراكليون» عام ٢٠٠٠ بمينائها ومعابدها، بعد مدينة «كانوب» عام ١٩٩٧.

وعُرضت مجموعة منتقاة من القطع المكتشفة فى حفائر «جوديو»، فى معارض كبيرة متنقلة، منها معرضنا الذى نزوره «أوزيريس.. أسرار مصر الغارقة» و«مدن غارقة: عوالم مصر الضائعة» (٢٠١٦) و«كنوز مصر الغارقة» فى بلدان مختلفة.

وبالحديث عن الشعور بالفخر، كان الافتتاح فرصة لمشاهدة المصريين المهاجرين والمقيمين بالولايات المتحدة، وتحديدا بمدينة «سانت لويس»، الذين جاءوا للوقوف فى معرض آثار بلادهم، يستقبلونها بحفاوة شديدة، ويستقبلون الأمريكان أنفسهم بفخر كامل، ولسان حالهم يقول: «هذه هى البلاد التى جئنا منها.. حيث الحضارة والتاريخ»، خاصة أن عمر مدينة «سانت لويس» بكل ما فيها من تقدم لا يتعدى ٣٠٠ عام.

وتضمن الافتتاح جولة داخل قاعات المعرض، والمشهورة باستقبال المعارض الخارجية من شتى أنحاء العالم، وخلال الافتتاح لاحظت أن المتحف يضم مطعما صغيرا فى المبنى الملحق به ومحل هدايا.

أما بالنسبة لقاعة المتحف الرئيسية، فزينت بـ٣ تماثيل ضخمة لـ«أوزيريس» و«إيزيس» و«حورس» لاستقبال الزوار طوال الستة أشهر المقبلة، وهى مدة بقاء المعرض فى المتحف قبل انتقاله لمحطته التالية.



هنا سانت لويس: شحن الهواتف بين الأشجار و«مشاهد رومانسية» فى الشارع

عدنا للفندق مرة أخرى، انتظارًا لحضور حفل عشاء فى السادسة مساءً بصالة استقبال المتحف، على شرف المعرض، بحضور ما يقرب من ٣٠٠ شخص هم رعاة المتحف وممولوه من كبار الشخصيات بمدينة «سانت لويس».

على الفور، صعدت لغرفتى لإرسال ما تبقى من موضوعات وأخبار لدىّ لـ«الدستور»، ثم قررت أن أقضى الأربع ساعات المتبقية، فى رحلة سريعة بالمدينة، لأتعرف عليها وتتعرف علىّ أنا المصرية التى قدمت بصحبة آثار بلدها كما كان يعرفنى «مستر كنتاكى» لأبناء بلدته.

قبل التحرك من الفندق، التقيت «جيسيكا» موظفة مكتب الاستقبال «السمراء»، التى شعرت بشكل ما أنها مسئولة عنى، فأخذتنى لباب الفندق المؤدى للموقع المخصص للمشى، وأعطتنى خريطة تساعدنى على الرجوع للفندق مرة أخرى إذا ضللت طريقى.

وفى طريق الخروج أدخلتنى لـ«كوافير نسائى» ملحق بالفندق مشابه لكوافيرات مصر، لكن كل جدرانه الزجاجية تطل على الشارع مباشرة.

وبمجرد خروجى للشارع، فوجئت برجل وسيدة فى وضع نعتبره فى مصر «مخلا بالآداب العامة»، على جانب الطريق، تجمدت فى مكانى لوهلة، ثم سرت مبتعدة، إلى أن اعتدت مثل تلك المواقف، التى رأيتها أكثر من مرة فى المحال التجارية وساحات انتظار السيارات والمطاعم.

فى البداية، قلت لنفسى إنها حرية تكفلها لهم المجتمعات التى يعيشون بها، ثم شعرت بأنها حرية «مؤذية» نوعا ما، خاصة للأطفال الذين يشاهدون هذا كله فى سن مبكرة، وفى ظل أنهم يستطيعون فعل ذلك فى أماكن مناسبة أكثر، لكن من أنا لأحكم عليهم؟.. أنا مجرد زائرة ستنتهى رحلتها بعد عدة أيام وسأعود لـ«مدينتى الفاضلة».

بعد المشى نصف ساعة، لم ألحظ سوى المطاعم والمستشفيات الكبيرة، ثم وصلت لجامعة المدينة، وعدت من نفس الطريق مرة أخرى قاصدة مطعم البيتزا الذى رأيته فى بداية طريقى، لأفاجأ بنفاد بطارية هاتفى، فطلبت مِمّن فى المطعم مساعدتى، والسماح لى بشحن موبايلى، لكنهم رفضوا!.

واقترح أحدهم علىّ استخدام أحد أماكن الشحن الموجودة فى الشارع، وبعد أن أنهيت وجبتى داخل المطعم، التى كان طعمها أشبه بتناول ورق كارتون مغطى بالجبنة الكاوتشوك، خرجت وأنا كلى حسرة، خاصة أن ذلك الكاوتشوك كلفنى ١٥ دولارًا!.

بعد خروجى، وجدت أن على الأرصفة مداخل لشحن الهواتف بالفعل، وهى موجودة بين الأشجار الصغيرة التى تزين جانبى الطريق.

وكما توقعت «جيسيكا» تهت بالفعل، لكنى لم أجزع، فلم يكن هناك داع لذلك وسط هذه الشوارع المنظمة، بهدوء سألت عن عنوان الفندق، فوجدت استجابة هذه المرة، إذ شرح لى أحدهم طريق وصولى للفندق على ورقة، وأعطاها لى، وعرض الثانى إيصالى لكنى شكرته، وعدت للفندق بعد ١٠ دقائق.

نحن الآن فى السادسة مساء، مستعدون للتحرك نحو المتحف مرة أخرى لحضور العشاء، وبما أنى تناولت «جبنة كاوتشوك» تهللت أساريرى عندما علمت أنهم أتوا بعشاء خاص بالمسلمين، احتراما لنا، وهو ما سيسمح لى بتناول وجبة جيدة أخيرا فى «بلاد البيض بالسبانخ».

عند وصولنا، وجدناهم يستقبلوننا بالنبيذ الأحمر والأبيض والزهرى، وعلى وجوههم ابتسامة بسيطة، متسائلين: «واين؟»، فنجيب «نو جست جوس»، فيذهبون بكئوس النبيذ ويعودون بأخرى محملة بالعصائر.

رعاة المتحف كانوا من صفوة المجتمع بتلك المدينة، وهو ما لاحظته من طريقة ارتدائهم للملابس والأحذية والشنط «السنييه»، ورغم تشابه تلك المظاهر مع أهل الصفوة فى مصر، فإنهم يسعون لخدمة مدينتهم بما يملكونه من أموال، ومن مظاهر ذلك مساعدة المتحف على استقبال المعارض، لتقديم الحضارات المختلفة لمدينتهم، بجانب إنشاء مراكز للمعاقين تتكفل بهم حتى يتموا ١٦ عامًا.

أخيرًا، وبعد طول انتظار وصلنا للعشاء، لكن للأسف كان مذاقه بشعًا، ولم يكن ذلك رأيى وحدى، فقد لاحظت أن كل من معى امتنع عن استكمال وجبته وعلى وجهه «امتعاض».

بعد انتهاء العشاء، بدأنا بالتعرف أكثر على المصريين الذين قابلناهم فى الصباح، وعرفت فيما بعد أنهم جاءوا للمتحف بتوجيهات من الأب رافائيل الموجود على رأس الكنيسة الأرثوذكسية المصرية فى «سانت لويس»، الذى طلب منهم أن يحسنوا استقبالنا و«يقوموا معانا بالواجب»، حسب تعبير أحدهم.

كان معهم فى استقبالنا السفير خالد راضى، قنصل مصر فى جنوب أمريكا، وهو المسئول الدبلوماسى عن ١١ ولاية أمريكية فى الجنوب، وكان صاحب شخصية هادئة.



إلين: أشعر بالضآلة أمام الآلهة المصرية.. والطفل آدم: حلمى صعود قمة الأهرامات

نصل للحديث عن ردود فعل أهالى مدينة «سانت لويس»، الأمريكيين بشكل خاص، وبقية الجنسيات عامة، أثناء تجولهم بين قطع الآثار التى تجسد أسطورة «أوزيريس».

البداية كانت مع «إلين»، الأربعينية التى تعمل طبيبة أطفال بمستشفى فى «سانت لويس»، والتى قالت لى: «عندما وقفت بجانب تمثال إيزيس الضخم شعرت بالخوف والرهبة، وأنى كائن ضعيف بالنسبة لهذا التمثال الضخم، الذى يجسد واحدة من أشهر الآلهة المصرية».

ويعكس هذا وغيره من المشاهد التى رأيتها أن شعور أصحاب الحضارة الجديدة الموجودة فى الجهة الأخرى من العالم، تجاه ما نملكه نحن من حضارة ترجع لآلاف السنين، وهى الحضارة الأشهر والأكثر تحضرا وتقدما من كل الحضارات التى قامت فى بقاع الأرض المتفرقة، مختلف عن شعورنا نحن.

وربما يكون ما تملكه الحضارة المصرية من سحر وأسرار لم تكشف حتى الآن، سبب الشغف والانبهار الذى رأيته على وجوه رواد المتحف فى ذلك المساء.

من هنا عرفت لماذا يقطعون الآلاف من الأميال للحضور إلى مصر، على الرغم من أن بإمكانهم قضاء إجازتهم بدول أكثر تقدمًا، وبها وسائل رفاهية أكثر مما نملك، لكن ما يجذبهم لمصر يتخطى التفكير المنطقى فى الاختيار.

مصر بالنسبة لهم هى أرض الآلهة والفراعنة والملوك والملكات، ووجدت أن بعضهم يعرف أسماء ملوك بعينها، وربما أشهرهم «توت عنخ آمون ورمسيس الثانى ونفرتيتى».

كما يعرفون أماكن بعينها أبرزها الأهرامات بالطبع، وما يجذبهم فى الأهرامات، خاصة «خوفو» ليس شكله فحسب، بل هم على يقين بأن داخله أسرارا غير مكتشفة.

تلك الأسرار التى تحيط بالتاريخ المصرى بشكل عام، هى ما جعلت أغلب سكان العالم مأخوذين بكل ما هو مصرى.

ومن الأشياء الإيجابية التى شاهدتها وسجلتها رغبة زوار المعرض فى الحضور إلى مصر لمشاهدة المزيد من تلك التحف الفنية والتاريخية، فلا يوجد من تحدثت معه إلا وأخبرنى أنه يفكر أن يزور مصر الآن أكثر من أى وقت مضى، وأغلب هؤلاء من الأطفال ربما لأنهم الأكثر ارتباطا بالحضارة المصرية نتيجة لدراستهم لها فى المراحل المختلفة من التعليم.

ولا أنسى «آدم» صاحب التسع سنوات الذى وقف ليشرح لى فى حماسة ما لفت نظره فى القطعة التى مررت عليها، ووجدته مستغرقا فى تفاصيلها من حروف هيروغليفية منقوشة على جوانبها.

سألته فى البداية: أتعلم من أين جاءت هذه القطعة؟

قال: جاءت من مصر.

قلت: وماذا تعرف عن مصر؟

قال: ندرس الحضارة المصرية فى المدرسة وأعرف أن فيها الأهرامات ومعبد الكرنك.

قلت: هل تفكر فى الذهاب لمصر فى يوم من الأيام لمشاهدة المزيد من تلك القطع؟.

قال: حتى الآن غير مصرح لى بالسفر وحدى، لكن عندما يسمح لى ربما أذهب لأشاهد الأهرامات وأصعد لقمة هرم خوفو.

سعدت بحديثى معه وبحماسه وأخبرته أنه لا يستطيع تسلق الهرم لأن ذلك سيتسبب فى لعنة ألقاها «خوفو» شخصيا على كل من يحاول تسلق هرمه هو وجميع الملوك الآخرين.

