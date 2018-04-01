إقلاع وهبوط 371 رحلة جوية سعودية منذ انطلاق موسم العمرة

صرح مصدر في مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي بأنه شهد إقلاع وهبوط 371 رحلة جوية تابعة لخطوط السعودية طوال الشهر الماضي، منذ انطلاق موسم العمرة حتى الآن.



وأضاف المصدر أن صالات السفر والوصول بمبنى 2 بالمطار، استقبلت 186 رحلة طيران للخطوط السعودية قادمة من جدة والمدينة المنورة، وغادرت 185 رحلة إلى نفس الوجهتين.



وأكد أنه حتى الآن لم يتم إلغاء رحلات جوية، وتم التنبيه على مسئولي الشركة بضرورة الالتزام في مواعيد الإقلاع، لافتا إلى أن شركات السياحة سلّمت 70% من ركاب الطائرات السعودية «البوردينج» الخاص بهم منعا لتكدس الركاب داخل صالة السفر.