«العاملين بالنقل البحري»: مقترح لتعديل قانون القطاع العام رقم 48 لسنة 78

قال الدكتور حسام مصطفى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، إنه سيتم تقديم مقترح للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لتعديل قانون القطاع العام رقم 48 لسنة 78، والمطبق على 7 آلاف عامل، بـ 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، عقب انتهاء الانتخابات العمالية في يونيو المقبل.



وأشار مصطفى في تصريح لـ«الدستور» إلى أن الجمعية العمومية للنقابة والمنعقدة على مدار اليوم بنادي الفتح للقوات المسلحة بالإسكندرية، ستعتمد اللوائح المالية للنقابة وتعديل لوائح النقابة، وفقا لقانون المنظمات النقابية الجديد ولائحته التنفيذية.



وأضاف رئيس النقابة: أنه يتم دراسة القانون الخاص بالتوكيلات الملاحية، حيث إنه أضر بشركات القطاع العام.