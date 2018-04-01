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تقارير ومتابعات
الأحد 01/أبريل/2018 - 11:20 م

شاهد.. مواهب غنائية في «شبرا جوت تالنت»

شاهد.. مواهب غنائية
مصطفى بدوي
dostor.org/2113576

قامت إحدى فرق الجوّالة بعمل مسابقة مواهب على غرار البرنامج الشهير آراب جوت تالنت، إلاّ أن الأول حمل اسم شبرا بدلًا من عرب.

شارك في المسابقة 39 متسابقًا من طلبة الكلية، بحضور لجنة تحكيم التى تتكون أعضائها من بعض الوجوه الشابة بالوسط الفنى، أبرزهم محمد عبدالعزيز ومروان صبحي.

استعرض الشباب فقراتهم الغنائية أمام لجنة التحكيم بأحد قاعات كلية هندسة شبرا، من الغناء بكل أنواعه أو بإلقاء الشعر وتأهل للمرحلة النهائية التي ستقام يوم الأربعاء المقبل 10 متسابقين، من أصل 39 متسابقا على أن يحصل على اللقب شخص واحد فقط.

في ذات الإطار، قال أحمد إيهاب، قائد عشيرة الجوالة طالب بالفرقة الثالثة بهندسة شبرا إن نشاطهم الذي يعمل على اكتشاف المواهب هو جزء من الحركة الكشفية، وهى حركة عالمية تخضع للاتحاد المصري للكشافة والمرشدات أما عن النشاطات فهى تتنوع مابين ثقافية واجتماعية وفنية ورياضية ودينية.

وتابع إيهاب أن فكرة إيفنت shoubra got talent لم تكن الأولى من نوعها، بل سبقتها خمسة مواسم.

وأكد مهند سمير، منسق الفعالية للموسم السادس، أن الغرض من الحدث التنويع الفكري وعد الاقتصار على الهندسة فقط بدمج النشاطات الأخرى معها كقراءة القران الكريم والغناء والتمثيل والإلقاء الشعري واللعب بعرائس "الماريونيت".

كان صاحب الفكرة الذي يدعى أحمد على، هو أحد أعضاء الجوالة القدامى، مؤكدين أنهم حريصون على بقائة لاكتشاف مواهب عدة، وأيضًا لإخراج الطاقات المكبوتة داخل الشباب وتنمية تلك المواهب.

شاهد.. مواهب غنائية في «شبرا جوت تالنت»
شاهد.. مواهب غنائية في «شبرا جوت تالنت»
شاهد.. مواهب غنائية في «شبرا جوت تالنت»
شاهد.. مواهب غنائية في «شبرا جوت تالنت»
شاهد.. مواهب غنائية في «شبرا جوت تالنت»
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