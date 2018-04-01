سرقة بيانات 5 ملايين بطاقة ائتمان أمريكية

سرق قراصنة معلومات لأكثر من 5 ملايين بطاقة ائتمان وبطاقات خصم مستخدمة في متاجر أمريكية شهيرة منها «ساكس فيفث أفينو، وساكس فايف، ولورد تايلور».



وأكدت شركة «خليج هدسون» التي تملك سلاسل متاجر التجزئة الخرق الإلكتروني، اليوم، وقالت: إنها "حددت القضية واتخذت خطوات لاحتوائها"، حسبما قالت قناة "CNN" الأمريكية.



وقالت الشركة في بيان صحفي: "بمجرد أن يكون لدى الشركة وضوح أكبر حول حقائق مؤكدة، فإنها ستخطر العملاء فورا، وستقدم تلك الخدمات المتأثرة بحماية الهوية المجانية، بما في ذلك الائتمان ومراقبة الشبكة".



وأوضحت الشركة أنه تم استخدام البطاقات في عمليات الشراء داخل المتجر، لكن "لا يوجد دلالة" على إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت بهذه البطاقات.



وأكدت "خليج هدسون" أنها تتعاون مع السلطات المختصة لإجراء تحقيقات في القضية.