مصدر: مُخطِط استهداف كنيسة قنا متهم في قضية إرهابية بالفرافرة

كشف مصدر أمني، مساء الأحد، أن الإرهابي الذي تم ضبطه قبل تنفيذه عملية إرهابية بكنيسة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، متهم في قضايا إرهابية بالفرافرة بالوادي الجديد.



كانت معلومات وردت لقطاع الأمن تفيد بقيام الإرهابي «محمد. ص» بجلب مواد متفجرة للتخطيط لتفجير إحدى الكنائس بدائرة مركز نجع حمادى أثناء إقامة الاحتفالات بالأعياد، وقامت قوة أمنية بالقبض عليه أثناء تواجده فى منزل شقيقته، قبل شروعه فى تنفيذ مخططه الإرهابى، وتم التحفظ على المتهم، للوصول إلى باقى أفراد الخلية.