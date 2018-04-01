صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

ينظم الفنان هانى رمزى، غدا، عرضًا خاصًا لفيلمه الجديد «قسطى بيوجعنى»، داخل إحدى دور السينما الخاصة فى منطقة «التجمع الخامس»، بحضور نقاد وممثلى وسائل الإعلام، على أن يطرحه فى دور العرض السينمائى، فى مصر وعدد من الدول العربية الأربعاء.



وقال نجوم وصناع العمل، لـ«الدستور»، إن الفيلم يناقش، بطريقة كوميدية، قضية «الأقساط» التى تتراكم على الفقير والغنى فى نفس الوقت، حتى تصبح «ديونًا»، وذلك من خلال نموذج لأقساط على مروحة، وآخر لفيلا فى حى راق.



«لوك» الشعر المنفوش خدم الدعاية.. ورسالته أهم من «الشباك»

البداية من الفنان هانى رمزى الذى قال إنه يوجه رسالة خاصة فى فيلم «قسطى بيوجعنى»، تتعلق بأزمة الديون التى تتراكم على المواطن، بسبب الأقساط.

وأضاف: «ألقى الضوء على نقطة مهمة جدًا، هى أن أزمة وأعباء الأقساط لا يعانى منها الفقير والمواطن البسيط فقط، لكن الأغنياء أيضا يعانون من نفس الأزمة، ونتناول فى الفيلم هذا التناقض بين معاناة المواطن البسيط من قسط (مروحة) ومعاناة الغنى من أقساط مشتريات مختلفة، كالسيارات والفيلات، وغيرها من المقتنيات».

وأشار إلى أن الفيلم لم يواجه مشاكل مطلقًا، سواء على المستوى الإنتاجى أو غيره، معتبرًا أن كل ما قيل عن العمل «شائعات» لا ترقى لمستوى الحقيقة، وقال: «تأجيلات الفيلم كانت خاصة بالإنتاج والإجازات التى حصل عليها الفنانون».

ورأى أن توقيت اختيار موسم عيد الربيع لطرح الفيلم «مناسب»، لافتًا إلى أن تحديده يعود لشركة الإنتاج والتوزيع، باعتبارها أعلم بالموسم الأكثر مناسبة للتوزيع الداخلى والخارجى.

وتابع: «لا يفرق معى فكرة الموسم، بقدر أن يصل العمل إلى الجمهور، وينال إعجابهم، خاصة أننى دائما أهتم بعملى، ومع أنى أهتم بنجاح الفيلم جماهيريًا وأن يحقق إيرادات مرتفعة، لكن الأهم أن تصل رسالتى للجمهور». وقيّم المنافسات الحالية فى الموسم بالجيدة، قائلا: «موسم عيد الربيع من المواسم التى ظهرت حديثًا، وحققت نجاحًا جماهيريًا وإقبالًا، وأعتقد أن الأفلام الكوميدية تناسبه أكثر، فالكوميدى والأكشن أكثر طلبًا فى الأعياد».

واستكمل: «بالنسبة لفيلمى أرى أنه سينافس بقوة، ورهانى على الجمهور كبير، فلم يخذلنى قبل ذلك».

وأكد حرصه على أن تتضمن أعماله رسالة للجمهور، وهو ما يضعه شرطا فى اختياره لأى عمل يقدمه، مضيفًا: «الضحك فى حد ذاته رسالة، لأن إضحاك الجمهور مهم ومش أى حد ممكن يضحك الناس، واختيار وتقديم النص الكوميدى هو الأصعب على الإطلاق».

وإذا ما كان حرص على ألا يتواجد الفيلم فى منافسات عيد الفطر، فى ظل تحضيره لبرنامج رمضانى، قال: «المسألة ليست كذلك، لأننى كما قلت لا أتدخل فى توقيت طرح الفيلم».

ورغم ذلك، أشار إلى أنه يعارض التواجد فى رمضان بعمل، سواء كان دراميًا أو برنامجًا تليفزيونيًا، ثم التواجد بعدها مباشرة فى عيد الفطر بفيلم سينمائى، لأن «الجمهور يجب أن يشتاق إلى الفنان»، وفق تعبيره.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الإعلامى معتز الدمرداش فى الفيلم، وقال: «كنت سعيدًا بذلك جدًا، وأرى أن الجمهور سيفاجأ بمعتز الدمرداش ممثلًا بعيدًا عن كرسى المذيع، لأول مرة، خاصة أنه لن يظهر بشخصيته الحقيقية، لكن بشخصية عادية جدًا ضمن تفاصيل العمل»، واعتبر أن «معتز» يملك طاقات تمثيلية كبيرة، فاجأه بها، متوقعًا أن يكون مفاجأة قوية للجمهور.

وعن ظهوره بـ«لوك» الشعر «المنفوش»، كشف عن أنه لم يكن اختياره وحده، فـ«من البداية استقر المخرج والاستايلست على هذا الشكل»، معتبرًا أنه مناسب جدًا لسببين، الأول، وفق «رمزى»: «أنى أجسد دور محصل أقساط من منطقة شعبية يتواجد دائمًا فى الشارع ويتجاهل تمامًا مظهره مقابل اهتمامه بالشغل والتنقل بين أكثر من مكان بحكم وظيفته، والثانى أنه أحدث رواجًا بين الجمهور على السوشيال ميديا، فور بدء الدعاية الخاصة بالفيلم».



مايا نصرى..الفتاة الشعبية جذبتنى.. وزوجى برىء من مجاملتى

أعربت الفنانة اللبنانية مايا نصرى عن سعادتها بطرح «قسطى بيوجعنى»، معتبرة أن الفيلم اجتمعت به جميع العناصر، بداية من كون الدور جديدا بالنسبة لها، فلأول مرة تجسد دور فتاة شعبية.

وأضافت: «قصة الفيلم مقتبسة من واقع الحياة، بجانب العمل مع هانى رمزى، وهو اسم كبير وممثل قوى وموهوب، وأى فنانة تتشرف بالتمثيل أمامه، لذلك أنا سعيدة جدًا بهذه التجربة».

وعن طريقة إعدادها لدور الفتاة الشعبية، قالت: «أنا متزوجة منذ ٢٠١٠ من المخرج إيهاب لمعى، لذا فإننى متقنة للهجة المصرية بجميع مستويات أهلها، ولم أجد فى أداء الدور أى صعوبة على الإطلاق».

وتابعت: «نحن محاطون بأهالى المناطق الشعبية طوال الوقت، ولهجتهم ومصطلحاتهم جميلة وممتعة، وبسهولة يمكن تقليدها وبالتالى تقمص شخصية الفتاة الشعبية، لذلك كنت متحمسة جدًا لتجسيد تلك الشخصية».

واستكملت: «أحب اللهجات العربية بشكل عام وتقليدها وتعلمها، فعلى سبيل المثال إذا تحدثت مع شخص تونسى لمدة يومين أو ٣ سأكتسب لهجته وأقلدها وأتحدثها بطلاقة، وخلال فيلم (قسطى بيوجعنى) تعلمت نبرة صوت الفتاة الشعبية ومصطلحاتها وحركاتها، ولم أجد أى صعوبة فى ذلك».

ونفت توجهها إلى أحد الأحياء الشعبية كى تتعايش مع الشخصية، وقالت: «لم أضطر لذلك، لأنى أقابل بنات البلد فى كل مكان، فهم يعملون معنا وهم أصدقاؤنا، والميزة فى مصر أن الأحياء الشعبية ومن يعيشون بها منتشرون، ولا ينفصلون فى مكان بعينه».

وشددت على أنها لا تستطيع التنبؤ برد فعل الجمهور، لكن كل ما تتمناه أن يوفق الله فريق العمل، وأن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.

وردت على اتهامات مجاملتها فى الفيلم، على اعتبار أن مخرجه ومؤلفه زوجها، وقالت: «لا يعيبنى على الإطلاق أن يعجب زوجى بتمثيلى فيرشحنى لبطولة فيلم من إخراجه، لكن هذا لم يحدث».

وأوضحت أنه كان هناك بطلة أخرى مرشحة للدور، لكنها فوجئت باتصال من هانى رمزى يعرض عليها البطولة أمامه، مضيفة: «كنت مترددة لأننى أفضل فى هذه الفترة الاقتصار على الاهتمام بأبنائى، ثم هاتفنى المنتجان هانى وليام وصفوت غطاس وأصرا على مشاركتى».

وتابعت: «أما زوجى إيهاب فلم يعرض علىّ الفيلم مطلقًا، رغم أننى كنت أشاركه بالرأى فى كتابته، وأقترح أسماء البطلات منذ البداية».

وخلصت إلى أنه «بشكل عام لا يهمنى حديث الناس بشأن ترشيح زوجى لى فى أعماله، خاصة أن إيهاب لمعى واحد من المخرجين المهمين، ومعروف عنه أنه يحب التعامل مع الممثل الموهوب ولا يجامل، وفى حالة موافقته على مشاركتى فى فيلم من أفلامه، يشرفنى ذلك، ويعنى أنه معجب بتمثيلى».



إيهاب لمعى..إجازة وضع مايا وراء تأخر طرح الفيلم بالسينمات

أرجع إيهاب لمعى، مخرج ومؤلف الفيلم، تأخر طرح الفيلم فى دور العرض، إلى تعطل التصوير لفترة طويلة، للبحث عن «لوكيشن» كامل لـ«مستشفى»، بهدف تصوير عدد من المشاهد فى الفيلم.

وقال «لمعى» لـ«الدستور» إن هناك سببًا آخر لتأجيل التصوير، هو حصول بطلة الفيلم مايا نصرى، على إجازة، بسبب انشغالها بتصوير مسلسل «السر»، بجانب حصولها على إجازة وضع بعد المسلسل، وصلت إلى شهرين. وعن مشاركة معتز الدمرداش كممثل، أضاف: «لم تكن هناك صعوبة فى إقناع معتز الدمرداش بالمشاركة كممثل وليس كإعلامى فى الفيلم، إذ تربطنى به علاقة قوية جدًا منذ سنوات، ورحب جدًا عندما عرضت عليه الدور». وأضاف: «معتز معتاد على الكاميرا كمذيع تليفزيونى، لذا بدا كشخص محترف تمثيل أمامها، ولم أجد صعوبة معه فى التصوير، ونفى ما قيل حول أن ضيق الوقت وراء تنفيذ «أفيش» الفيلم بـ «الجرافيك»، معتبرًا أن «الجرافيك» أصعب ويأخذ وقتًا أطول: «أغلب الأفيشات التى تصمم عن طريق التصوير تكون مقتبسة من أفلام أجنبية وأردت أن أبعد عن هذه الدائرة تمامًا، ومصمم الأفيش أنس أديب يعد واحدًا من كبار الرسامين».

أما عن عدم تقديم أغنية داخل الفيلم، رغم أنه بطولة مطربة «مايا نصرى»، فأرجعه «لمعى» إلى أنه لا يتفق مع البعض الذين «يحشرون» أغنية فى كل فيلم، مضيفًا: «لم أفكر فى تقديم أغنية بالفيلم، ورغم أن مايا زوجتى، إلا أننى لا أعرف المحاباة».

