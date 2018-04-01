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الأحد 01/أبريل/2018 - 08:49 م

جمارك القاهرة تضبط تبديد كمية كبيرة من الأقمشة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
محمود السعدى
dostor.org/2113571

حررت الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح، محضر ضبط وتهرب جمركي لإحدى الشركات التي تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب، حيث بددت كمية كبيرة من الأقمشة غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.

وكانت معلومات سرية وردت للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقيام شركة (ا. ا. ل) وتعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب بتبديد كمية كبيرة من الأقمشة والتصرف في مشمول البيانات الجمركية التي أفرجت عنها بنظام السماح المؤقت.

وتم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتحريات والضبط لمراجعة المستندات والبيانات الجمركية الخاصة بالشركة والأرصدة، حيث تبين وجود عجز مقداره 650 طن أقمشة، كما تبين أن الشركة بددت هذه الكمية وتصرفت فيها في السوق المحلية ولم تقدم ما يفيد بتصدير المشمول.

وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات الخاصة بهذه الشهادات 24 مليونا و500 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 49 لسنة 2018 تحريات وضبط، إلا أن صاحب الشركة تقدم بطلب للتصالح وسداد الرسوم والتعويضات.

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