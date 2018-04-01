4 أيام لسائق توك توك تحرّش بطالبة في الدقهلية

قرّرت نيابة السنبلاوين في محافظة الدقهلية حبس سائق توك توك 4 أيام بعد اتهامه من طالبة بالتحرش بها في الشارع، وملامسة أجزاء من جسدها إثر استقلالها المَركبة خاصته لتوصيلها.



تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من "ا.م" طالبة بالصف الثالث الثانوى بالمدرسة الفنية الصناعية بالسنبلاوين، مقيمة بقرية البلامون التابعة لدائرة المركز، بتحرش سائق "توك توك" بها حال استقلالها المركبة معه، محاولا ملامسة منطقة حساسة بجسدها.



وتمكن رئيس مباحث السنبلاوين من إلقاء القبض على المتهم "ح.ا" 19 سنة سائق توك توك، مقيم بمنطقة الحوال ببندر السنبلاوين، وبمواجهته أنكر الادعاء، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.