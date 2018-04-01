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الأحد 01/أبريل/2018 - 08:46 م

3 وصفات طبيعية لنعومة القدمين

3 وصفات طبيعية لنعومة
رانا رمضان
dostor.org/2113569

نعومة القدمين، تدل على جاذبية المرأة وحيويتها؛ لذا تحرص أغلب السيدات على الاعتناء بها.

ونقدم لك- اليوم- طُرُقًا طبيعية، تتمكنين بها من جعل قدميكي أكثر نعومة، من خلال الوصفات التالية..

- الموز..

اهرسي الموز؛ ليصبح على هيئة عجينة، وضعيه على القدمين، واتركيه من 10- 15 دقيقة؛ حتى تمتص التشققات الرطوبة اللازمة من الموز، ثم اغسليهما جيدًا، وانقعيهما في الماء البارد لمدة كافية.

وينصح باتباع هذه الطريقة يوميًّا لعدة أسابيع؛ للحصول على أفضل النتائج.

- اللبن مع العسل وزيت جوز الهند..

اخلطي كوبا كبيرا من لبن الزبادي، مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ومثلها عسل، ثم ضعي الخليط على القدمين لمدة 20 دقيقة، واغسليهم بالماء الدافئ.

وينصح بتجفيف القدمين جيدًا، مع وضع كريم مرطب في المساء.

- البطاطا مع الجلسرين والعسل وزيت الزيتون..

اهرسي رأس بطاطا مسلوق، وامزجيه مع ملعقة من النشا المذوّبة في ملعقتينّ من الماء البارد، وملعقة كبيرة من الجلسرين، وأخرى صغيرة من العسل الطبيعي، مع مثليها من "زيت الزيتون، وعصير التفاح"، ثم ضعي المزيج على كامل القدمين، ولفّيهما بالنايلون، واتركيه لمدّة 15 دقيقة، ثم اغسلي قدميك بالماء الفاتر، وجفّفيفهما جيّدًا.

وينصح باستعمال هذه الوصفة مرة في الأسبوع؛ للمحافظة على نعومة القدمين.

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