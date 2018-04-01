ديكورات صعيدى بـ«النحاس» لاستكمال «طايع»

علمت «الدستور» أن مخرج مسلسل «طايع» قرر بناء ديكورات جديدة، داخل استوديو «النحاس»، تجسد إحدى القرى الصعيدية، ليتم تصوير عدد من مشاهد العمل بها، وذلك بعدما وجد صعوبة فى سفر أسرة العمل للصعيد.

بناء الديكورات بدأ بالفعل الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن ينتهى الأسبوع المقبل، لتبدأ أسرة العمل تصوير المشاهد المتبقية، التى تجمع الفنان عمرو يوسف وأحمد عبدالله محمود.

يشارك فى بطولة «طايع» إلى جانب يوسف كل من عمرو عبدالجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدى ومحمود البزاوى.