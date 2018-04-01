استشاري للطب النفسي يطالب بيوم لليتيم «شهريًّا»

يوم اليتيم، هو احتفال سنوي يقام في الجمعة الأولى من شهر أبريل بكل عام، تحتفل به الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص، عبر تقديم المساعدات لهم واللعب معهم، وتنظيم فعاليات وألعاب جماعية ومسابقات بينهم.



الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أوضح أن فكرة تحديد يوم واحد لليتيم سنويًّا يتم خلاله حشد كافة الزيارات والدعم فيه فقط جيدة، إلا أنه طالب بتحديد يوم "شهريًا" لليتيم؛ يتلقى فيه الدعم والهدايا من كل المحيطين به، ويستقبل الزائرين؛ ليكون له ولاء للوطن، وندعم لديه الشعور بدفء العائلة.



وأضاف "فرويز"- لـ"الدستور"- أن اليتيم يكون مفتقدا للعاطفة، ودورنا هو إمداده بها وبالحب والاحتواء، ومن الأفضل أن يقضي ذلك اليوم خارج الدار في مكان مفتوح.