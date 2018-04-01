أشرف صبحى: خصخصة الأندية ستنقل الكرة المصرية إلى مكانة أخرى

قال إن الرياضة تحقق 7 أضعاف إيرادات السينما فى الولايات المتحدة.. واستثمارنا بها «عشوائى»

اعتبر الدكتور أشرف صبحى، المساعد السابق لوزير الرياضة، أن خصخصة الأندية المصرية ستنقل الكرة فى مصر إلى العالمية خلال ٤ سنوات فقط، مطالبًا بضرورة دمج القطاع الخاص بالحكومى، ما سيسهم فى تحقيق طفرة رياضية.

وتوقع، فى حواره مع «الدستور»، ارتفاع قيمة اللاعب والمدرب المصرى بعد كأس العالم، رافضًا فى الوقت ذاته التعليق على ما قاله الدكتور كمال درويش، أستاذ التربية الرياضية، بجامعة حلوان، رئيس نادى الزمالك الأسبق، بشأن تعمد المهندس خالد عبدالعزيز، محاربة أهل العلم، ما تسبب فى استقالة «صبحى».

■ بداية.. ما ملامح المنظومة الإدارية المثلى التى يجب أن تكون عليها الكرة المصرية؟

- هذا ما نفتقده، فوضع منظومة علمية مهم جدًا، لأن كرة القدم، عنوان الشعوب حول العالم، عندما كنت أدرس فى الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، كان شعاره الأساسى: «استخدام استثمار الكرة لتحريك كل شىء فى إنجلترا»، لهذا نجحوا فى لفت أنظار العالم دائمًا إلى الدورى الإنجليزى الممتاز، وتحقيق استثمار كبير جدًا من خلاله.

الحقيقة، كرة القدم تحرك كل شىء، الاهتمام بها يجب أن يكون فى المقدمة، ينبغى أن تكون هناك استراتيجية، مرهونة بفترة زمنية لتحديد الأهداف والمكاسب المرجوة، علاوة على وضع دراسة جدوى للتكلفة وكيفية تحصيل العوائد.

■ كيف نحقق ذلك؟

- انتقاء الموهبة أهم شىء، وذلك من خلال قاعدة مشاركة تستوعب كل المصريين، ونحتاج لوضع برامج خاصة بمسابقات الناشئين على الطريقة الأوروبية، وفهم ثقافة المهرجانات الرياضية.

وأعتبر دخول القطاع الخاص لكرة القدم أمرًا صحيًا للغاية، فى ظل ما ينشئه من أكاديميات خاصة كثيرة، وهو ما سيوفر الكثير من الأموال على الحكومة، لكن يجب على الدولة أو الاتحاد وضع الأسس التى تتم رعاية الموهبة على أساسها، وكيفية انتقاء المميزين من هذه الأكاديميات.

ويجب أن تكون هناك مسابقات ودوريات خاصة بالأكاديميات، تحت إشراف اتحاد كرة القدم، كما أننا نحتاج إلى أن يكون لدينا دورى محترفين، تديره رابطة محترفين مؤهلة لتلك المهمة، وتعمل بصلاحيات منفصلة عن اتحاد اللعبة، قدمت أكثر من مشروع قبل ذلك، وهذا أمر ليس بصعب، وقمت به مع نادى بنى ياس فى الإمارات بتحويله إلى شركة، كما أننا فى حاجة إلى دورى الرديف، وربط نتائج دورى المحترفين به.

■ ما الشكل الأمثل لتلك الرابطة؟

- إما أن تكون لجنة داخل الاتحاد وتخضع لإدارته، تكون لها لائحة لإدارة اللعبة، لكن تحت إشراف الاتحاد ذاته، لتجنب التضارب معه، وبالتعيين المباشر، أو أن تكون لجنة تدير الأمور باستقلالية، وتضع قوانين مستقلة لتطوير بعض المهارات.

وأعتقد أن الشكل الأمثل لها، أن تتكون من رئيس الاتحاد وعضوين، ثم تكوين مجلس إدارة من الأندية الموجودة بالانتخاب، ويكون الانتخاب كل سنتين، ويتم تقييم الأداء عبر الجمعية العمومية، هذا هو المسار الأفضل للانتقال إلى إدارة محترفة، لأن مجالس إدارات الاتحاد هاوية، وهذا لا يصلح مع كرة القدم التى تقيم بالمليارات.

■ هل حقًا قيمة الكرة المصرية الآن تساوى مليارات؟

- إذا جمعت عقود اللاعبين وحجم الشركات التسويقية وحجم السوق الإعلانية الموجودة، هذا الاستثمار يساوى مليارات ضخمة، ويجب أن يدير هذا العالم محترف يعرف كيف يحقق أكبر مكسب ويستثمر بصورة سليمة.

■ معنى ذلك أن الأرقام المتداولة هى القيمة الحقيقية؟

- الكرة تعطلت فى مصر بعد الثورة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤، لكن الوضع ارتفع بلا حدود بعد ٢٠١٤، نحن بعنا الدورى المصرى قبل الوصول إلى كأس العالم، لكن أتوقع أن ترتفع قيمته خلال الفترة المقبلة، مع استمرار السلام الاقتصادى والحالة الأمنية وعودة الجماهير، بالإضافة إلى أن قيمة متوسط عقد اللاعب ارتفعت جدًا، علاوة على قيمة المنتخب الذى يقوده محمد صلاح، لذلك فإن القيمة الحالية لا تُناسب ما نمتلكه من المقومات.

بعد كأس العالم وتقديم أداء جيد، السوق المصرية فى كرة القدم ستشتعل، وسترتفع قيمة المدرب واللاعب والمسابقات، يجب أن نستعد لذلك من الآن، نحن سنكون قوة كبيرة فى كرة القدم.

■ وكيف نخلق كوادر جديدة؟

- هناك آليات كثيرة، تجب الاستعانة بنظرية المدير التنفيذى، بمعنى أننى اختار ٣ من أعضاء مجلس الإدارة، ثم أستعين بشركة استشارية تحدد معايير اختيار الأشخاص القادرين على القيام بتلك المهمة فى كل المجالات، التسويق والاستثمار، والمسابقات، ونستعين بـ ٦ استشاريين فنيين منهم، ويحصل على مقابل لتلك المهمة من قيمة الدخل الذى يحققه.

■ ماذا ينقصنا حتى نجعل كرة القدم مصدرًا مهمًا للدخل؟

- نظمت مؤتمرين اقتصاديين فى وزارة الشباب والرياضة، وسوف أنظم مؤتمرًا آخر فى الجامعات، لأننى وجدت أن الرياضة سبب رئيسى فى تقدم أهم ١٠ دول اقتصادية فى العالم، وتمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلى للدول، مثلًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، دخل الرياضة هناك يساوى ٧ مرات دخل السينما، رغم أن الدولة مشهورة فى الأساس بـ«هوليوود».

صناعة الرياضة هناك تساوى ضعف صناعة السيارات، هكذا أدرك العالم المتقدم قيمة الرياضة فى العصر الحديث كاقتصاد، فى البرازيل كرة القدم أهم سلعة قومية، وتحقق جزءًا مهمًا جدًا من دخل الدولة.

■ إذن.. الحال فى مصر مختلف؟

- الاستثمار فى الرياضة عشوائى وغير منظم، ولهذا كنا نقيم المؤتمرات لتنظيم الأمور، لكن الفترة المقبلة ستشهد زيادة حجم الشركات. فمثلًا يوجد صندوق استعانت به السعودية قبل ٥ سنوات بتخصيص ٦٥٠ مليون دولار لدعم الرياضة، ثم خصخصة الأندية وتحويلها لقطاع خاص.

وفى الإمارات تعاونت القطاعات الخاصة مع القطاعات الأهلية، وكل مجلس بدأ يضع الخطط، وبالتوازى دشنوا رابطة المحترفين، ونجحوا فى تحويل الأندية إلى شركات، وكنت شاهدًا على هذه التجربة، لأننى حولت نادى بنى ياس إلى شركة، منحونى وقتها أموالًا لتنفيذ خطتى خلال ٤ سنوات، بعد تقييم خطة وتدريب كل الفريق لكى يكون على درجة كفاءة بعينها، وفى السنة الخامسة تحولت الأندية إلى شركات محترفة.

■ وماذا يعوق تحول أنديتنا إلى شركات؟

- القانون يحتم علينا التحول إلى شركات، هناك بعض الأخطاء فى القانون لأنه لم يلزم مجالس الإدارات بالتحول فى مدة زمنية معينة، ولم يحدد معايير التحول إلى شركات، عكس الوضع فى الإمارات الذى حدد بأربع سنوات، لا توجد محددات أيضًا لعملية التحول، لكن مع الزمن السوق سوف تفرض نفسها على الجميع.

■ كم سنستغرق من الوقت؟

- السوق ستفرض نفسها خلال ٤ سنوات.

■ لماذا؟

- لأن القطاع الخاص انطلق، ويريد الاستثمار فى الرياضة ولا شىء سيوقفه، يعنى مثلًا، بدأت تظهر أندية خاصة فى التجمع الخامس، وستظهر أندية صحية، ومتخصصة فى الاستثمار الرياضى، وهذا سيجبر كل الأندية على التحول إلى الاحترافية، والحقيقة درست الريادة والتنبؤ بالمستقبل، لذلك أقول بناء على دراسة إننا سننتقل إلى مكانة أخرى خلال ٤ سنوات.

■ كيف.. ونحن نُدار من القاع بشكل عشوائى فى ظل غياب المؤهلين؟

- للأسف نحن لا نمتلك إدارة الموارد البشرية فى الرياضة لأنها هواية فى هواية، لذلك تجد «الحاج فلان»، رئيس نادٍ، و«الحاج علان»، مدير منطقة، لا بد أن تكون هناك موارد بشرية، تحدد معايير انتقاء الناس، وتدريبهم وتأهيلهم، وهذا غير موجود فى الرياضة، لأن كل شىء فى الرياضة هواية فى هواية، ويكون الأمر بالانتقاء الشخصى.

أنا صاحب تجربة فى عملية الاختيارات، ويعرف الجميع أننى وراء اختيار حسن شحاتة لتدريب المنتخب، اسألوا عصام عبدالمنعم وعدلى القيعى وهانى أبوريدة، عن هذا الأمر.

■ وما معايير اختيارك وقتها؟

- فى وقت تولى تارديلى، وجدت أن احتمالية صعودنا إلى كأس العالم مع تارديلى فى هذه الفترة ٢٠٪، ووجدت أننا يجب علينا الاستعداد لأمم إفريقيا ٢٠٠٦ بمدرب يستكمل التصفيات بدلًا من تارديلى، وتكون فترة إعداد لأمم إفريقيا، وجدت وقتها أن المدرب الوطنى فى إفريقيا الأكثر تفوقًا.

بعدها حددت معايير اختيار المدرب المصرى، وهى: مستوى التعليم، وعدد سنوات الخبرة وهو لاعب، وعدد سنوات الخبرة وهو مدرب، نتائجه، والمشكلات المتشعبة مع الإعلام، فحصل حسن شحاتة على أعلى درجات، وقدمت دراستى كاملة إلى الاتحاد، ولم تكن لى أى علاقة بحسن شحاتة من قريب أو بعيد، هكذا يكون الانتقاء والاختيار مبنيًا على أسس، ولذلك استجاب الكابتن عصام عبدالمنعم، عندما عرضت الأمر، وصمت وقتها لأنه عندما يقتنع يصمت، أتمنى أن تكون هناك أساليب أفضل تُطبق على كل المراحل الزمنية، تضع معايير لاختيار المدربين، ثقافة الموارد البشرية نفتقدها فى الرياضة المصرية، وهذا غير موجود، ولا نريد منه التقليل من أحد.

■ اطلعت على الكثير من التجارب الرائدة فى كرة القدم.. أيها أقرب إلى الحالة المصرية، وكيف يمكننا الاستفادة منها؟

- نحن مختلفون فى كل شىء عن التجارب التى اطلعت عليها، نحن بلد يمكن أن تفطر فيه بـنصف جنيه، أو بألف جنيه فى وقت واحد، لكن لو دمجت تجارب الإمارات والسعودية وإسبانيا، سنخرج بنموذج ينقل الكرة المصرية إلى العالمية.

■ ماذا يمكن أن ننقله من تجربة إسبانيا؟

- الحكومة الإسبانية أسست مشروعًا حددت فيه مستوى الدعم التى ستقدمه للرياضة بـ٥٢٪ وتركت ٤٨٪ للقطاع الخاص، ووضعت معايير للاعب المحترف، وأسست شركات، واهتمت باكتشاف ورعاية الناشئ، وركزت على تطوير المهارات، لذلك تقدمت إسبانيا فى القدم واليد والسلة وكل الألعاب، إذا نظرنا لهذه التجربة واستفدنا منها سنستفيد جدًا.

علينا أيضًا الاستفادة من الخصخصة العكسية، والنظر إلى تجارب رجال الأعمال الخليجيين فى أوروبا، هذا مطلوب.

■ هل نفتح الباب أمام الخصخصة؟

- يجب فتح الباب أمام الخصخصة، وهنا لا أعنى بيع الأصول، وذلك يتم بعد تعديل قانون الرياضة، الجمهور لن يقبل ببيع ناديه، لذلك الخصخصة الجزئية هى الواردة والأفضل لهذه المرحلة، يعنى نؤسس شركة ويشترى بعض أسهمها المستثمر.

فى السعودية، جاهزون لبيع الأندية الكبيرة، بشرط أن يكون المستثمر سعوديًا، لكن فى مصر الأمر مختلف، لأن عددًا كبيرًا فى النادى دفع ثمن العضويات، وهو يمتلك أسهمًا فى النادى لا يمكن أن تبيعها، لكن القانون منحك شركات يمكنك البيع فيها، وهذا هو الحل، لكن الأندية الصغيرة بيعها سهل جدًا.

■ كيف نعيد الجمهور إلى المدرجات؟

- علينا الاستفادة من التجارب الغربية، مثلًا فى إنجلترا التى عانت كثيرًا من الشغب الجماهيرى، لأن هناك نظام ردع وقانونًا يُطبق على الجميع، ومع تطبيق القانون والنظام، أصبح الجمهور يشاهد المباريات دون حواجز.

فى تركيا يتم تسجيل كل البيانات الخاصة بالمشجعين، ووضع نظام رقابى يحدد الخارج على النص، يجب أن نفكر من الآن ماذا نفعل الموسم المقبل فيما يتعلق بدخول الجمهور، انشغالنا بكأس العالم لا يجب أن ينسينا ماذا سنفعل الموسم المقبل، يجب أن نستعد ونضع نظامًا من الآن.

■ إلى أى مدى ترى أن الدولة مؤمنة بدور الرياضة فى تحسين اقتصادها؟

- كل الأجهزة الرقابية مؤمنة بذلك، فقط نحتاج انتقاء المتخصصين. مسئولو الرياضة فى مصر يجب أن يكونوا على دراية بطرق التخطيط والتطبيق والتنفيذ، وأنا متفائل الفترة المقبلة.

