بالفيديو.. أغنية «أنا بالنسبالك إيه» من ألبوم الهضبة 2018

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من حفل الهضبة عمرو دياب الأخير في الجامعة الأمريكية، والذي أحياه- الجمعة قبل الماضي، 23 مارس- وقدم خلاله أغنية جديدة لجمهوره من ألبومه المقرر طرحه صيف هذا العام.



وقدم الهضبة خلال الحفل الأغنية لجمهوره، مؤكدًا لهم في البداية، أنها من الألبوم المقبل، قبل أن يشكر المؤلف أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، والموزع نادر حمدي، الذي تعاون معه فيها.



تقول كلمات الأغنية: "أنا قولي بالنسبة لك إيه.. أنا إيه في حياتك.. في حد أولى تهتم بيه.. مين اللي زعله يهمك. وتشيله في عينيك.. مش اللي شايل همك وبيخاف عليك.. مين اللي روحت وجيت.. سافرت كتير معاه.. مين اتعمل 100 مفاجأة من وراه.. أنا ليه مش مالي إيدي منك ليه".