القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 08:22 م

السبت.. بدء الدراسة في جامعة سيناء فرع القنطرة

حسن راتب
حسن راتب
dostor.org/2113541

قرّرت وزارة التعليم العالي بدء الدراسة بجامعة سيناء لجميع الطلاب بفرع القنطرة، السبت المقبل، وذلك كبداية لعودة انتظام الدراسة لطلاب جامعة سيناء بالعريش في جميع الكليات، عدا كلية طب الفم والأسنان، على أن يكون حضور الجميع في فرع الجامعة بـ«القنطرة» حيث ستتم إعادة الطلاب إلى مقرات دراستهم الأصلية بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

يأتي هذا القرار من منطلق حرص الحكومة وجامعة سيناء على مصلحة الطلاب والطالبات الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بجامعتهم وأساتذتهم بالجامعة خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.

وفى بيان لجامعة سيناء، الأحد، أكدت فيه استئناف الدراسة لطلبة تخرج كلية الأسنان فرع العريش فى جامعة 6 أكتوبر، على أن تبدأ الدراسة الجمعة المقبل.

وأكدت الجامعة أنه سيتم استئناف الدراسة لباقى دفعات طلبة فرع العريش بباقى الكليات إما بفرع العريش أو القنطرة بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

وتوقفت الدراسة تمامًا فى جامعات شمال سيناء، منذ 17 فبراير الماضي، بسبب العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018».

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