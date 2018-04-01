الدستور تبحث عن «اللهو الخفي» في قضية «معتمرة الترامادول»

توزيع صورة المتهم فى «بلطيم وجمصة ورأس البر».. و50 ألف جنيه للقبض عليه



«ضبط سيدة بحوزتها ٤٩ ألف قرص ترامادول بالمطار».. خبر ربما يكون عاديًا للبعض ويحدث كثيرًا، لكن حين تكون تلك السيدة مسنة، يتحول الخبر العادى إلى قضية تستحق الانتباه إليها، وماذا لو كانت تلك السيدة المسنة، ترتدى ملابس الإحرام وقت القبض عليها؟، هنا تحولت اللقطة إلى مصدر للتحقيق فى كواليسها.

الحاجة «سعدية»، سيدة مُسنة، عبرت بوابات مطار السعودية فى ٣٠ مارس المنصرم، دون أن تكون محطًا للشبهات أو مصدرًا للشكوك من أحد، إلا أن أحد ضباط التأمين السعودى استوقفها وطلب تفتيش حقائبها ليضبط معها أصنافًا مختلفة من المخدرات.

«سعدية» التى ترملت منذ زمن، ليست سوى ضحية، لحيلة شاب بمحافظة الدقهلية، استغل شوق العجائز إلى مكة المكرمة، ليجعلهم وسطاء لتهريب كل ما يخالف القانون.



شاب أقنع 11 سيدة بالدقهلية بـ«عمرة مجانية» على نفقة رجل أعمال سعودى

فى قرية «درين» بمحافظة الدقهلية، كانت البداية، حين خرجت الحاجة «سعدية» حاملة حقائبها، وتمنى نفسها بزيارة الرسول، بعدما أقنعها شاب من أهالى القرية هىّ و١٠ سيدات أخريات، بأن رجل أعمال سعوديًا سيمنحهن رحلات عمرة مجانية زكاة عن ماله، واشترط عليهن أن يكون الأمر سرًا بينهن لا يخرج لأحد بحجة ألا يضيع الثواب.

وقع الاختيار على «سعدية» لتكون ضمن هؤلاء النسوة العشر، لكونها عجوزًا تخطت السبعين من عمرها، وتريد أداء مناسك العمرة لكن لا تستطيع تحمل تكاليفها وحدها، فساعدها ذلك الشاب فى استخراج جواز سفر، وتأشيرة خلال أيام قليلة ولم تلتفت السيدة أو نجلتها الكبرى إلى أن هناك خدعة فى الأمر.

حملت «سعدية» حقيبتها الوحيدة، وانتظرها الشاب فى الخارج لتوصيلها إلى المطار، وقبل دخولها أعطاها شنطة صغيرة، وأكد لها إنها لا تحوى سوى ملابس واحتياجات رجل الأعمال السعودى ابتاعها له من مصر ويريد توصيلها، فوافقت السيدة وأخذت الشنطة معها.

مرت أيام كثيرة، وانقطعت «سعدية» عن الاتصال بذويها فى مصر، وفى إحدى المرات هاتفتهم لتخبرهم أنها تم القبض عليها فى مطار المملكة العربية السعودية، وبحوزتها أصناف مختلفة من المخدرات قرابة ٤٩ ألف قرص ترامادول، بعدما استوقفها الضابط وأمر بتفتيشها.

وقعت «سعدية» مغشيًا عليها لكونها مصابة بالسكر ولم تحتمل الصدمة، وتم نقلها إلى المستشفى، ليكتشف الأطباء أنها سيدة أمية لا تُجيد القراءة أو الكتابة، فكيف يمكن أن تُهرب شحنات من المخدرات المختلفة؟.

وبعد علمه بما حدث، حرر زوج نجلة السيدة المسنة، محضرًا فى قسم شرطة نبروه، وروى فيه تفاصيل الواقعة، مقدمًا تسجيلًا صوتيًا لمكالمة دارت بين المتهم «الشاب» ونجلة الضحية، يؤكد لها تسلمها الشنطة وبداخلها بعض الملابس. كانت تلك المكالمة دليلًا على براءة الحاجة «سعدية»، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن المتهم «الشاب»، وتتمكن قوات الأمن من ضبط شقيقته وزوجها المتورطين أيضًا فى الواقعة، وتقرر النيابة العامة حبسهما ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب ومثوله لجهات التحقيق.



زيارة إلى منزل الضحية: الأسرة تبحث عن المتهم لبراءة الحاجة

زارت «الدستور»، قرية الحاجة سعدية، وتحدثت مع أهلها وجيرانها، لتبدأ فى جمع تفاصيل القضية، وتتقصى حول الشاب المتورط فى استغلال المسنين لتهريب المخدرات، وتجيب على التساؤل الأهم «هل كانت واقعة الحاجة سعدية فردية؟.. أم عملية منظمة للنصب على الحجاج وتوريطهم فى قضايا مشابهة؟».

بدأت نجلتها «هدى محمد» الحديث قائلة: «والدتى ربتنا على الحلال، ولم تمد يدها يومًا لأحد، ورفضت أن تحمل شريط حبوب للصداع، حتى لا يتم إيقافها بسببه فى المطار، وهى لا تعرف القراءة أو الكتابة، فكيف تُهرب شحنات مخدرات؟».

وأشارت إلى أن والدتها رفضت أخذ حبوب للصداع الذى ينتابها باستمرار حتى لا يشك أحد فى أمرها بالمطار، مؤكدة أنها لم تذهب أيضًا إلا بشنطة واحدة حملت فيها بعض ملابس الإحرام فقط، ولا تعرف شيئًا عن الحقيبة الأخرى، وأكدت أن المتهم أنهى إجراءات السفر سريعًا، بحجة أن التكاليف كلها على نفقة رجل سعودى، ووضع المواد المخدرة فى عمود يد الشنطة الأخرى، وطلب منها تسليمها فور وصولها إلى المطار إلا أنه تم القبض عليها، واتُهمت بالاتجار وتهريب المخدرات.

وأضافت «هدى»: «والدتى اتصلت بى منذ عدة أيام لتؤكد لى حسن معاملة السلطات السعودية لها بعد اكتشافهم أنها تعرضت لعملية نصب ضمن شبكة كبيرة لتصدير واستيراد المواد المخدرة، مستغلين فقرها».

وأوضحت أن والدتها أبلغتها بأنها داخل الحبس، وستظل حتى تظهر براءتها حين يتم القبض على المتهم الذى تسبب فى كل ما حدث، مضيفة: «حقها هيرجع لما الجبان ده يتقبض عليه».

أما السيد المغازى، زوج ابنة الضحية، فأضاف: «الحاجة سعدية طيبة وفرحت بالعمرة التى كانت تحلم بها ولم نعرف خبر سفرها إلا قبلها بيوم لالتزامها مع النصاب وشقيقته بأن تكون الإجراءات فى سرية تامة».

وأوضح أنه تواصل مع سعوديين، وأكد له حمدى الهلالى، أحد المستشارين القانونيين بالمملكة، أن السفارة اتخذت كامل الإجراءات من أجل السيدة، مؤكدًا أن السلطات السعودية متفهمة للموقف، حيث يتم التعامل مع السيدة بشكل آدمى وتوفير الرعاية الكاملة لها.

وأضاف الهلالى: «تم ضبطها بكمية كبيرة من عقار الترامادول، ووفقًا للقانون السعودى فإن تهريب المخدرات يعد من أكبر الجرائم، وتصل عقوبتها إلى الإعدام وأحيانًا إلى السجن ٢٥ عامًا، ولكن فى حالة تلك السيدة العجوز قد تصل العقوبة إلى ١٥ سنة سجنًا».



المتهم هرب من القرية ومعه زوجته وأبناؤه.. والأهالى يهتفون: «سعدية بريئة»

أما الشاب (المتهم الرئيسى)، ففر هاربًا من القرية ومعه وزوجته وأبناؤه، منذ علمهم بالقبض على الحاجة «سعدية» ولم يتم التأكد إلى الآن، عما إذا كان هو الجانى الحقيقى، أم أنه ضحية هو الآخر لرجل الأعمال السعودى؟.

فيما قال سمير صبرى، ابن شقيقة السيدة المحتجزة، إن هناك تواصلًا دائمًا مع السلطات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ومع النواب للتواصل مع وزارة الخارجية والوصول إلى حل للقضية، مؤكدًا أن عددًا من شباب القرية تطوعوا للبحث عن الهارب فى عدد من البلاد المجاورة.

وأضاف: «توافرت لدينا معلومات بوجود المتهم فى أحد الشاليهات ببلطيم، ونسقنا مع الأمن لضبطه، وحين ذهبنا إلى هناك لم نجد له أثرًا، كما تم توزيع صورة المتهم فى بعض الأماكن الساحلية كبلطيم وجمصة ودمياط الجديدة ورأس البر».

وخرج أهالى القرية، فى مظاهرات يهتفون «الحاجة سعدية بريئة»، مطالبين السلطات السعودية، بالإفراج عنها وإعادتها إلى مصر، والقبض على الجانى الحقيقى، وعلقوا لافتات تُنادى ببراءتها وعودتها مرة أخرى.

قضية الحاجة سعدية، كسبت تعاطف الجميع حيث اتحد أبناء القرية «يدًا واحدة» بحثًا عن الجانى، وطرح بعضهم مكافأة وصلت لـ٥٠ ألف جنيه، لمن يستطع الوصول إلى «المتهم» أو الإدلاء بأى معلومات صحيحة تفيد السلطات الأمنية فى التوصل إلى مكان اختبائه.

من جهته، أكد السفير المصرى فى السعودية، ناصر حمدى، أن القنصلية المصرية فى جدة تتابع مع السلطات السعودية قضية السيدة، لافتًا إلى أنه لا بد من الوقوف على سير التحقيقات لمعرفة ما يمكن أن تُقدمه السلطات المصرية فى هذا الشأن، مشددًا على أنه فى حالة ثبوت إدانة أى شخص بعملية منافية لقوانين الدولة، فلا يمكن التدخل.

وقال السفير حازم رمضان، قنصل مصر فى جدة، إن وزارة الخارجية تُصدر دائمًا العديد من التحذيرات للالتزام بقواعد السفر للمملكة نظرًا لخطورة مخالفة ذلك.

وأضاف: «السيدة ما زالت محتجزة حتى الآن ولكنها معززة مكرمة، تُعامل أفضل معاملة، كما أن مندوبًا من القنصلية فى جدة يتواجد معها فى التحقيقات، إلا أنها قانونيًا مدانة فى قضية كبيرة بالمملكة».

وتابع: «ما زلنا فى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية من النيابة العامة المصرية عندما يتم إلقاء القبض على المتهم الرئيسى الذى لا يزال هاربًا حتى الآن».

من جهتها، كشفت مصادر أمنية رفيعة بمديرية أمن الدقهلية، عن صدور تعليمات من اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية بسرعة ضبط المتهم الهارب وكشف ملابسات الواقعة فى أسرع وقت ممكن للإفراج عن السيدة.

وأكدت المصادر، أن السلطات المصرية سترسل التحقيقات إلى نظيرتها بالمملكة العربية السعودية بعد الانتهاء منها، مؤكدة أن الجريمة تم ضبطها فى الأراضى السعودية.

وأشارت إلى أنه سيتم إرفاق تحريات جهات التحقيق الخاصة بموقف المتهمة المصرية المسنة «سعدية عبدالسلام»، التى أكدت التحريات أنها لم تكن تعلم ما بداخل الحقائب ووافقت على حمل الحقيبة مقابل أداء العمرة.

وأضافت: «تحريات فريق البحث المصرى ستساهم فى براءة الحاجة سعدية فى القضية».