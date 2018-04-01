القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 08:18 م

القنصلية المصرية تتابع تطورات مصرع 5 في تصادم مروع بالكويت

القنصلية المصرية
dostor.org/2113538

أجرت القنصلية المصرية في الكويت اتصالات مكثفة مع السلطات الكويتية؛ لمتابعة تطورات حادث التصادم المروع الذي وقع في وقت سابق، الأحد، بين حافلتين لنقل العاملين، وأسفر عن مصرع 15 عاملا، بينهم 5 مصريين، وإصابة هندى وكويتي.

وقالت السفيرة هويدا عصام، قنصل مصر العام في الكويت، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم فور وقوع الحادث، والتأكد من وجود مصريين بين ضحاياه، إجراء اتصالات عاجلة مع المسئولين الكويتيين؛ لإنهاء إجراءات نقل المتوفين الخمسة إلى مصر، بالإضافة إلى متابعة الموقف لحظة بلحظة مع السلطات الكويتية، للتعجيل بإنهاء الإجراءات.

وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن الضحايا الـ15، الذين لقوا حتفهم في حادث تصادم حافلتين تابعتين لها، تقلان عددا من موظفي شركتي مقاولات يعملون لديها قرب حقل برقان، ينتمون إلى الجنسيات الهندية والمصرية والباكستانية، مشيرة إلى أنهم سبعة هنود، وخمسة مصريين، وثلاثة باكستانيين.

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