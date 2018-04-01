آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

من داخل الغرفة 217 بمستشفى المعلمين في الجزيرة، تحدثت نجمة الزمن الجميل، آمال فريد- لـ"الدستور"- كاشفة عن تفاصيل حالتها الصحية الأخيرة، مؤكدة أنها تستطيع التحرك الآن بشكل كبير، خاصة بعد إجراء عملية تركيب المفصل.



وأشارت إلى أنها لا تريد الحديث عن الأخبار التي انتشرت مؤخرًا عن تحمل نقابة المهن التمثلية تكاليف علاجها بشكل كامل، مهما بلغت، قائلة: إن هذا الأمر خاص، ولا أريد أن يتدخل فيه أحد، سواء من الجمهور أو المقربين مني.



واسترجعت- خلال حديثها مع الدستور- ذكريات دخولها مجال التمثيل، قائلة: "كنت في مدرسة العباسية الثانوية، وكان معي محمد الموجي، وكان يتردد علينا العندليب عبدالحليم حافظ من وقت لآخر، وكان وقتها يُجهِّز لعمل فني، وعندما شاهدني؛ قرر أننى من ساؤدي أمامه في دور البطلة، وجاء بالمخرج، وبالفعل عرض عليَّ الأمر، ووافقت عليه".



وأشارت إلى أن أسرتها لم تعترض على دخولها عالم التمثيل؛ لأنهم كانت لديهم ثقة كبيرة فيها، وفي ما تفعل، وما تقدم، مؤكدة أنها لم تعتزل الفن، ولكن الأدوار التي كانت تُعرض عليها "ليست مناسبة لها"؛ لهذا لم تشارك في العديد منها.



وأوضحت أن الفن ليس عارًا لكي تبتعد عنه، بل تعتبره غذاءً للروح، فأم كثلوم عندما كانت تغني؛ أسعدت ملايين من البشر.



وأضافت: "أشاهد أفلاما من المتواجدة حاليًا فى السوق، وبعض الأعمال، وأرى أن كل فنان من المتواجدين خلال الوقت الحالي لديه قدرة فنية على فعل كل شيء".



وعن الفنانة التى من الممكن أن تجسد شخصية آمال فريد في عمل فني، أكدت أنها لا تستطيع ترشيح إحدى الفنانات لهذه المهمة؛ لكي لا تحصر المخرج أو المنتج في اختيارها؛ فهو الوحيد الذي يستطيع أن يرشح فنانة للقيام بشخصيتها إن كُتب سيرة ذاتية، ويستطيع أن يُخرج من أي واحدة ما يريد.



وعن رأيها فى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ قالت "فريد": "رجل مخلص لوطنه، ويخاف على مصر، ويريد الحفاظ عليها"، متابعة: "كل رجال الجيش عظماء، ووطنيين".



وأكدت أن لا أحد يعرف أنها فى المستشفي حاليا؛ لهذا لا يسأل علي أي من الفنانين، كما أنني لا أفكر في من يزورني ومن لا يفعل، مشيرة إلى أنها عندما تعرضت للكسر فى البيت؛ تم نقلها على الفور له.



ووجهت الفنانة آمال فريد، الشكر لجريدة الدستور، على متابعتها لحالتها الصحية، مشيرة أنها تتابعها بشكل جيد، حيث تجدها من أفضل الجرائد على الساحة.