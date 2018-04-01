وفاة رئيس جواتيمالا الأسبق عن عمر ناهز 91 عامًا

توفي «إفرين ريوس مونت» رئيس جواتيمالا الأسبق اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية، حسبما أخبرت عائلته محاميه جيمس هيرنانديز.



وحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، فقد حكم مونت جواتيمالا بعد انقلاب عسكري عام 1982، وشهدت الفترة التي قضاها حربا أهلية في البلاد.



وقد تولى إفرين ريوس مونت البلاد في مارس من العام 1982 وظل في الحكم حتى أغسطس من العام 1983.



وأدين ريوس مونت في عام 2013 بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بسبب مذبحة قتل فيها أكثر من 1700 شخص.