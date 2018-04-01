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الأحد 01/أبريل/2018 - 08:00 م

إخلاء سبيل ربة منزل اتهمها زوجها بالتسبب فى وفاة نجلها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2113515

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإخلاء سبيل ربة منزل، على ذمة التحقيقات، اتهمها زوجها بالتسبب فى وفاة نجلها بعد استنشاقه مبيدًا حشريًا.

كان المقدم شادى الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغًا من عامل يتهم زوجته ربة منزل، بالإهمال والتسبب فى وفاة طفلهما عقب استنشاقه مبيدًا حشريًا بالمنزل.

وبسؤال والدة الطفل، أكدت وجود خلافات زوجية سابقة بينها وبين زوجها، ما دفعه لاتهامها بالتسبب فى وفاة نجلهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى حجزت الأم 24 ساعة على ذمة التحريات، إلى أن أخلت سبيلها اليوم على ذمة القضية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بدفن جثة الطفل عقب عرضها على الطب الشرعي.

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