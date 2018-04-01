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الأحد 01/أبريل/2018 - 07:57 م

خالد فودة يطالب وزير الثقافة بـ«عمل فني عالمي» بمدينة السلام

خالد فودة
خالد فودة
حسين الجندي
dostor.org/2113513

قال اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سعيد باحتضان الإقليم للدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وأضاف "فودة"، في كلمته خلال افتتاح المهرجان: "اطمنوا وإحنا موجودين، وكل إمكانيات المحافظة ستوفَّر لكم، وإحنا من أنصار العلم والثقافة في ربوع البلاد".

وتابع: "أطالب وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، بعمل عالمي على أرض مدينة السلام، وسنتبناه ونحتضنه جميعا، وفخور بوجود المصري الأصيل الفنان الكبير محمد صبحي، وهو قيمة كبيرة موجودة بيننا، ونطالبه بعرض غزل البنات هنا".

وقال: "أشكر أبناء محافظة جنوب سيناء؛ فقد نزلوا الانتخابات وأبلوا بلاء حسنا، شكرا لهم ولجميع الحاضرين".

واختتم:" سميحة أيوب سبب سعادة كبيرة لي، ووجودها قيمة وقامة كبيرة جدا وكل أشقائنا العرب، ولازم المسرح ده، لازم يكون مسرح عربي شامل، وهناك تجهيزات في المدينة لمسارح الشوارع، ويعرض في السوق القديمة وخليج نعمة، في الحقيقة سعيد جدا بيكم بأرض السلام".

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