دورة تنمية مهارات للعاملين بشئون التعليم بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الدورة التدريبية في تنمية مهارات العاملين في شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة خلال الفترة من 1 - 4 أبريل 2018 بقاعة التدريب.



يهدف البرنامج التدريبى لتنمية مهارات العاملين بشئون التعليم والطلاب بمختلف كليات الجامعة من خلال ثماني ورش عمل تتضمن الأهداف والسياسات العامة لقطاع شئون التعليم والطلاب، ومعوقات العمل بالقطاع وسبل حلها والعمل على نظام ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب مع التوعية بأهمية المنهجية العلمية فى التعامل مع سلوكيات الطلاب والتنسيق الإلكترونى والتحويلات وإجراءات شئون الدراسة، وسبل تطبيق الجودة الشاملة واللوائح والقوانين المنظمة للعمل بشئون التعليم والطلاب.



وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن التدريب يهدف لتقديم خدمات مميزة لطلاب جامعة المنصورة.