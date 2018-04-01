القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 07:54 م

غدًا.. إقامة احتفال فني على المسرح الروماني بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد العال
dostor.org/2113507

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن إقامة احتفال فنى على المسرح الرومانى بالكورنيش الشرقى بمدينة ناصر مساء غدٍ؛ تقديرًا للمجهودات التى قامت بها بعض الجهات وأجهزة المحافظة فى إدارة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

وأضاف المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن الاحتفال يتم بمشاركة أعضاء مجلس النواب ورئيس الجامعة والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمداء كليات جامعة سوهاج القوى والأحزاب السياسية والتيارات الشبابية والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية والإعلاميين والصحفيين ومراكز الشباب وطلاب المدارس، وشباب وطلاب كليات جامعة سوهاج.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق، الذى تم قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية فى قرى ومدن المحافظة، ودور النواب والعمد والمشايخ وكبار العائلات والقوى والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى ومسئولى ذوى الإعاقة، لتخرج العملية الانتخابية بالمظهر الحضارى، ولتكون الانتخابات رسالة للخارج قبل الداخل بأن مصر تسير على الطريق الصحيح لتخطو نحو التنمية الشاملة بأبنائها.

وأوضح خالد إسماعيل، مدير عام قصر ثقافة سوهاج، أن فقرات الحفل الفنى لفرقة الفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية، وتقدم الأغانى الوطنية واستعراضات فنية شعبية.

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