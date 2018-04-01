«الإدارية العليا» تلغي حكم تعويض لطالب مستبعد من كلية الشرطة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بتعويض طالب تقدم لاختبارات كلية الشرطة منذ عام 2003 وتم رفضه بمبلغ 20 ألف جنيه جراء ما أصابه من أضرار أدبية ومالية بعد رفضه، وقضت بقبول طعن كلية الشرطة على حكم التعويض.



صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، عاطف خليل، وائل عزت، محمد المنشاوى، وسكرتارية صبحى عبدالغنى.



وشرحت المحكمة فى حكمها بأن الطالب تقدم فى العام الدراسى 2003\2004 للالتحاق بكلية الشرطة، وتقدم للاختبارات المقررة للدخول إلا أنه فوجئ فور إعلان النتيجة باستبعاد اسمه من كشوف الناجحين، الأمر الذى جعله يقيم دعوى، ويحصل على حكم قضائي بحقه فى الالتحاق بكلية الشرطة مجددا.



وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة متمثلة فى "كلية الشرطة" رفضت تنفيذ الحكم، ما جعل الطالب أقام دعوى تعويض جراء تعرضه لأضرار مالية وأدبية ونفسية من تعنت الكلية بعدم تنفيذ الحكم وقبوله للالتحاق بالكلية، وقضت محكمة القضاء الإدارى بتعويضه بمبلغ 20 ألف جنيه عما أصابه من ألم نفسى جراء تعرضه لظلم.



تبين للمحكمة الإدارية العليا من الأوراق، أثناء نظر الطعن، بأن حكم القضاء الإدارى تم بناؤه على أساس أن الجهة الإدارية أخطأت عندما امتنعت عن تنفيذ الحكم، وهو ما لم يثبت يقينًا أمام المحكمة، بل ثبت عكس ذلك بأن كلية الشرطة لم تخطئ فى عدم قبول الطالب، وكانت لديها أسباب ومبررات ينتفى معها قبول الطاعن لدى الكلية، حيث إن كلية الشرطة لها لوائح وقوانين تنظم دخول الطلاب.