عادل السيوي عن مكاوي سعيد: شخصٌ أشبه بـ«عمل فني»

أطلقت الدار المصرية اللبنانية، منذ قليل، حفل صدور كتاب «القاهرة وما فيها»، آخر أعمال الكاتب الراحل مكاوي سعيد، في بيت السناري، ويقوم بتقديم الكتاب والتعليق عليه الفنان التشكيلي الكبير عادل السيوي في حضور كل من الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، والكاتب محمد المخزنجي، والناشرة نورا رشاد، ويدير الندوة الكاتب الصحفي سيد محمود، وسط حضور كوكبة من أصدقاء الكاتب.



وقال الفنان التشكيلي عادل السيوي، إن مكاوي سعيد شخص أشبه بعمل فني حيث الغموض والحضور والرقة، ومن ضمن نوادره اهتمامه اللافت بالقطط والعلاقة الخاصة التي تحكمه بهن، وكذلك اهتمامه بالأشجار ومعاملته الحنونة للمجاذيب.



وتابع: لقد كان هذا الرجل "حالة" في حياته، وفي منتجه الابداعي، وعلاقته بوسط البلد ملؤها الألفة والحميمية، وهذا ما دفعه لكتابة "مقتنيات وسط البلد"، وتسمية وسط البلد "العاصمة الفخرية للقاهرة"، مشيرًا إلى أن "مكاوي" فهم أن سحر القاهرة يكمن في احتوائها على "الأضداد" و"تجاور البشر المختلفين فيها" مع "وجود الانسجام والتجانس".



ولفت إلى أن الراحل لم يشعر بالكراهية والاختلاف مع المدينة، وكذلك لم يقع في غرام ساذج لها، حيث كان يدرك أن لها مشاكلها ومآسيها، وكان أيضًا ضد مفهوم الزمن الجميل، ويرفض النوستالجيا أو الحنين للماضي، وفي كتابه "القاهرة وما فيها"، يتكلم عن الجزء البارز من العاصمة - أعني أهم مبانيها وأبرز معالمها -.



وأضاف: المميز في كتاب مكاوي اختياره لنصوص من كتب أخرى ببراعة، بحيث يبدو اقتباسه في محله ومضفرا مع الكتاب وغير دخيل عليه، وأعجبني وصفه لطقس الدوسة الصوفي، وما اتسم به من مشهدية رائعة والنتائج الكارثية التي تؤدي إليها الدوسة، حيث يتم جمع بعض مريدي الصوفية في صفوف وطرحهم أرضًا، ثم يقوم أحد المشايخ بالدهس عليهم وهو يركب حصانا!! وقد حرص البعض على القول بأن هؤلاء المريدين يخرجون أحياء بعد الدوسة، لكن الحقيقة أنهم يموتون والعجيب أن الدوسة كانت معروفة، لدرجة أن الخديو توفيق كان يحضرها بنفسه.



ويستكمل الكتاب ما بدأه سعيد في كتابيه الشهيرين: «مقتنيات وسط البلد » 2008، «كراسة التحرير»2012، حيث الشغف بكتابة التاريخ غير الرسمي لمنطقة وسط البلد في القاهرة.



وكان قدر رحل الكاتب الكبير مكاوي سعيد عن عالمنا في ديسمبر من العام الماضي.