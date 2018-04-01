عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

أثار مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطرب فضل شاكر، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، رصد أداءه لأغنية جديدة تحمل اسم "ليه الجرح"، أثناء جلوسه بمنزله وبجواره ابنه.



"الدستور" يكشف كواليس الأغنية، وتفاصيل جديدة عنها.



1- الأغنية من تأليف هانى عبدالكريم وألحان وليد سعد.



2- تم عرض الفيديو الخاص بالأغنية، فى برنامج "استقصاء"، وهو برنامج يُبثّ على شاشة قناة "الجديد"، تحدث "فضل" خلاله عن الكثير من التفاصيل الخاصة بأزمته، وقدم اعتذارا لجمهوره، ونفى علاقته بأحمد الأثير.



3- أشار فضل - خلال الحوار مع القناة - أن سبب ما قام به؛ يعود إلى مشاهدته "حرق منزله وقتل جيرانه أمام عينيه".



4- نفى فضل - خلال ذات البرنامج - المشاركة في أي أعمال عنف أو قتل، مؤكدا أنه كان يتظاهر فقط.



5- أغنية "ليه الجرح" عمرها 9 سنوات، ورفض وليد سعد وهانى عبدالكريم أن يغنيها مطرب آخر سوى فضل شاكر.



6- قرر "فضل" العودة إلى الساحة بهذه الأغنية، حيث يُسجِّل- خلال أيام- صوته على "التراك" الخاص بها؛ تمهيدا لطرحها.



7- ظهر بجانب "فضل"- فى مقطع الفيديو- ابنه "محمد" وهو مطرب أيضا وصاحب صوت مميز.



8- "فضل" يتواصل بشكل مستمر مع وليد سعد، إلا أنه يرفض الإفصاح عن مكان تواجده؛ حتى لا يتعرض لمضايقات.