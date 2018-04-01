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الأحد 01/أبريل/2018 - 07:40 م

أسرة «أرض النفاق».. «كعب داير» من نزلة السمان إلى شبرامنت

الفنانان محمد هنيدي
الفنانان محمد هنيدي
عربي السيد
dostor.org/2113499

يواصل الفنانان محمد هنيدي وهنا شيحة تصوير مسلسل "أرض النفاق"، الذي يقومان ببطولته، في الوقت الحالي بين بعض ديكورات العمل بـ"نزلة السمان"، على أن يعودا للديكورات الرئيسية بـ"الحارة الشعبية" في استديو العالدية بشبرامنت،  خلال الأسبوع القادم.

"هنيدى" يشارك فى مسلسل "أرض النفاق"، وهى رواية قدمها فؤاد المهندس فى فيلم يحمل الاسم نفسه، وأخرجه فطين عبدالوهاب عام 1949.

تتحدث الرواية عن المجتمع المصرى والعربى في نهاية الأربعينيات "فى إطار خيالى فانتازي"، ولكنها واقعية فى نفس الوقت، ويشارك فى البطولة "هنا شيحة وإبراهيم عيسى ودلال عبدالعزيز ومحمد ثروت" وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار أحمد عبدالله.

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