عمران: نسعى للعودة بالبورصة إلى عصرها الذهبي

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة البورصة تسعى للوصول بالرأس المال السوقي إلى ٣ تريليونات جنيه في عام ٢٠٢٢.



وأضاف "عمران"، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي حول التصور المبدئي للاستراتيجية القومية لتنمية القطاع المالي غير المصرفي، أن تحقيق هذا الطموح يحتاج قيد حوالي ٤٠٠ شركة جديدة بالبورصة، وهو أمر ليس صعبًا بالنظر إلى حصص المال العام في الشركات الخاصة والمشتركة، والتى يصل عددها إلى ٦٧٠، بخلاف "الحكومية" المقرر طرحها بالبورصة.



وأكد أننا إذا وسَّعنا طموحنا لطرح جزء من تلك الشركات في البورصة؛ سنستطيع تحقيق طموحها في رفع رأس المال السوقي إلى ٣ تريليونات جنيه- حوالي ١٧٠ مليار دولار-؛ لنعود للعصر الذهبي لها.