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الأحد 01/أبريل/2018 - 07:37 م

محمد عمران: استراتيجية قومية للتأمين على نحو 24 مليون طالب

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران
حسن كامل
dostor.org/2113495

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعاملات المالية في المنطقة العربية يغلب عليها الطابع المصرفي.

وأوضح- خلال الجلسة الحوارية التى عقدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة، اليوم؛ لمناقشة التصور المبدئى للاستراتيجية القومية للقطاع المالي غير المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة- أن القوانين غير الخاضعة للرقابة المالية؛ تمثل أكبر التحديات التى تواجه تنفيذ الاستراتيجية؛ لذا نحتاج أن تتبناها الدولة، خاصة أنها تستهدف اتساع المظلة التأمينية للتأمين على نحو 24 مليون طالب في التعليم الإلزامي.

وأضاف "عمران" أن محاور عمل الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، تتمثل فى "تعزيز معدلات النمو الاحتوائى، تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع، المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، تطوير البنية التشريعية، تقوية الإطار المؤسسي، تطوير مستويات الحوكمة، تعزيز القدرات الرقابية، حماية حقوق المتعاملين، فضلا عن تطوير الأسواق والخدمات".

وأشار إلى أن الاستراتيجية اعتمدت على "الانفتاح على العالم الخارجي، وتحسين إدارة المخاطر، والإنذار المبكر ضد الأزمات، والتوعية والثقافة المالية".

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