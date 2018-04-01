آخر أعمال الراحل مكاوي سعيد.. تعرّف على سعر «القاهرة وما فيها»

حرص كل من الفنان التشكيلي الكبير عادل السيوي، والروائيين إبراهيم عبدالمجيد ومحمد المخرنجي، حضور حفل صدور كتاب «القاهرة وما فيها»، آخر أعمال الكاتب الراحل مكاوي سعيد، في بيت السناري، والذي تنظمه الدار المصرية اللبنانية، مساء اليوم.



وسَعَّرَت الدار المصرية اللبنانية للنشر، الكتاب، بـ«130» جنيهًا مصريًّا، بنسبة تخفيض 25% خلال حفل الإطلاق.



ويقوم بتقديم الكتاب والتعليق عليه، الناشرة نورا رشاد، ويدير الندوة الكاتب الصحفي سيد محمود، وسط حضور كوكبة من أصدقاء الكاتب.



وعملت الدار علي صدور الكتاب، في طبعة فاخرة، من 488 صفحة، ووُضعت صورة شخصية للمؤلف على الغلاف، مهداة من الفنان عماد عبدالهادي.



ويستكمل الكتاب ما بدأه سعيد في كتابيه الشهيرين: «مقتنيات وسط البلد » 2008، «كراسة التحرير» 2012، حيث الشغف بكتابة التاريخ غير الرسمي لمنطقة وسط البلد في القاهرة.



وكان الكاتب الكبير مكاوي سعيد، رحل عن عالمنا، في ديسمبر 2017.