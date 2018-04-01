عروض استعراضية في افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

شاهد الحاضرون لافتتاح الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته الثالثة، عدة عروض استعراضية، بدأت من على السجادة الحمراء بعرض أعلام الدول المشاركة، ثم عرض استعراضي غنائي مع فرقة أوبرا عربي، من إخراج عمر الشحات.



وتحمل هذه الدورة اسم النجم الكبير محمد صبحي، الذي وصل أيضا لمدينة السلام، حيث سيُكرَّم في الساعة السابعة خلال حفل الافتتاح، بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب، رئيس شرف المهرجان.



كما وصل عدد كبير من الفنانين والنقاد والكتاب الكبار منهم الناقد الكبير حسن عطية، والشاعر والكاتب محمد بهجت، والدكتورة عايدة علام، أستاذة المسرح، وليلة أمس، حضر الفنان مصطفى خاطر.



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر فعالياته حتى يوم 8 أبريل الجاري.



يُذكر أن المطرب أحمد جمال سيُحيي حفل الافتتاح بمصاحبة أوركسترا الشباب والرياضة، بقياده المايسترو عزالدين طه.



والمهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ومحافظة جنوب سيناء ومحافظها، اللواء أركان حرب خالد فودة، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة.



وتدير المهرجان الفنانة وفاء الحكيم، فيما تديره "تنفيذيًّا" الدكتورة إنجي البستاوي.