«القاهرة وما فيها».. آخر أعمال الراحل مكاوي سعيد ببيت السناري

بدأت الدار المصرية اللبنانية، حفل صدور كتاب «القاهرة وما فيها»، آخر أعمال الكاتب والراوئي الراحل مكاوي سعيد، في بيت السناري.



ويقوم بتقديم الكتاب والتعليق عليه، الفنان التشكيلي الكبير عادل السيوي، في حضور كل من الكاتبين "إبراهيم عبدالمجيد، ومحمد المخزنجي"، والناشرة نورا رشاد.



ويدير الندوة- المصاحبة للاحتفال- الكاتب الصحفي سيد محمود، وسط حضور كوكبة من أصدقاء الراحل.



ويستكمل الكتاب، ما بدأه سعيد في كتابيه الشهيرين: «مقتنيات وسط البلد» 2008، «كراسة التحرير» 2012، حيث الشغف بكتابة التاريخ غير الرسمي لمنطقة وسط البلد في القاهرة.



وكان الكاتب الكبير مكاوي سعيد رحل عن عالمنا، في ديسمبر 2017.