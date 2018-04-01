وزيرة الثقافة لـ«الدستور»: المسرح يعود بشبابه ومهرجانه في تقدم

تواجدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في صالة كبار الزوار لأحد فنادق مدينة شرم الشيخ؛ من أجل حضور افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.



وقالت "عبدالدايم"، لـ"الدستور": "إن المهرجان بدأ في التقدم من دورة إلى أخرى، إضافة إلى أن أهم ما يميزه أنه للشباب الذين سينهض بهم المسرح".



يذكر أن افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الثالثة سيبدأ بعد دقائق بحضور شخصيات فنية وسياسية أبرزهم الفنان محمد صبحي، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء أركان حرب خالد فودة، وآخرون.



وتحمل هذه الدورة اسم النجم الكبير محمد صبحي، الذي وصل أيضا لمدينة السلام، حيث سيُكرَّم في الساعة السابعة خلال حفل الافتتاح، بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب، رئيس شرف المهرجان.



كما وصل عدد كبير من الفنانين والنقاد والكتاب الكبار منهم الناقد الكبير حسن عطية، والشاعر والكاتب محمد بهجت، والدكتورة عايدة علام، أستاذة المسرح، وليلة أمس، حضر الفنان مصطفى خاطر.



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر فعالياته حتى يوم 8 أبريل الجاري.



يذكر أن المطرب أحمد جمال سيُحيي حفل الافتتاح، بمصاحبة أوركسترا الشباب والرياضة، بقياده المايسترو عزالدين طه.



والمهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظها اللواء أركان حرب خالد فودة، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة.



وتدير المهرجان الفنانة وفاء الحكيم، فيما تديره "تنفيذيًّا" الدكتورة إنجي البستاوي.