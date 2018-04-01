القائم بتسيير أعمال دار الكتب: لم أُبلغ بقرار التكليف

قالت الدكتورة نيفين محمود، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق، إن قرار تكليفها بتسيير أعمال رئاسة دار الكتب والوثائق القومية، خلال الفترة المقبلة، لحين تعيين رئيس جديد لها؛ لم تُبلَّغ به حتى الآن من قبل الدكتورة وزيرة الثقافة.



وكان الدكتور أحمد الشوكي، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق، قال إن الدكتورة إيناس عبدالدايم، أبلغته، اليوم، بإنهاء فترة ندبه، والتي كان من المقرر تجديدها في 28 مارس المنقضي.



وأكد «الشوكي»، لـ«الدستور»، أنه يقدر فترة عمله مع وزير الثقافة السابق الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وكذلك الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم، لافتا إلى أنه سيعود للعمل كـ"أستاذ مساعد بقسم الآثار، شعبة الآثار الإسلامية، كلية الآداب، جامعة عين شمس"، ولن يتوانى عن تقديم خبرته للوطن في أي موقع يتواجد فيه.