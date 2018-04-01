خالد فودة وسميحة أيوب يستقبلان محمد صبحي بمهرجان المسرح الشبابي

استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة، والفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان محمد صبحي، في القاعة الشرفية بقاعة المؤتمرات الدولية في شرم الشيخ، بحضور الفنانة سميرة محسن ووزيرة الثقافة الجزائرية والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، واللواء عبدالفتاح حلمي مستشار المحافظ للإعلام، وهشام علي رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ.



وتحدث "صبحي" مع اللواء "فودة"، وأكد له أنه لم يأت لمدينة شرم الشيخ منذ أكثر من 20 سنة، لافتا إلى سعادته بوجوده وبالاستقبال الذي شهده منذ حضوره إليها.



وكان الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، استقبل- منذ قليل- الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بمطار "مدينة السلام" الدولي، لتفتتح الدورة الثالثة منه.



وتحمل هذه الدورة، اسم النجم الكبير محمد صبحي، الذي وصل أيضا لمدينة السلام، حيث سيُكرَّم في الساعة السابعة خلال حفل الافتتاح، بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيس شرف المهرجان.



كما وصل عدد كبير من الفنانين والنقاد والكتاب الكبار منهم الناقد الكبير حسن عطية والشاعر والكاتب محمد بهجت والدكتورة عايدة علام استاذة المسرح، وليلة أمس حضر الفنان مصطفي خاطر.



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر فعالياته حتي يوم 8 إبريل الجاري.



يذكر أنه المطرب احمد جمال، سيُحيي حفل الافتتاح، بمصاحبة أوركسترا الشباب والرياضة، بقياده المايسترو عز الدين طه.



والمهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء ومحافظها اللواء أركان حرب خالد فودة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.



وتدير المهرجان الفنانة وفاء الحكيم، فيما تديره "تنفيذيًّا" الدكتورة إنجي البستاوي.